Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Buca Belediyesi’nde sular durulmuyor. Memurların Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacakları için başlattığı direniş tam gaz devam ediyor. Hak verilmez, alınır diyerek iş bırakan çalışanlar seslerini duyurmak için yine belediye binasının önünde toplandı.

Bu kararlı kalabalığa Tüm Bel-Sen’den Bülent Türkmen ve Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat da omuz vererek destek oldu.

"Atılan imza yerde kalmasın"

Sendikalar adına mikrofonu alan Bülent Türkmen’in hedefinde belediye yönetimi vardı. O masada bir imza atıldıysa arkasında durulmalı diyen Türkmen, tek taraflı kararlarla sözleşmenin rafa kaldırılamayacağını hatırlattı. Emekçinin alın terinin karşılığı olan kazanılmış hakların öyle kolayca gasp edilmesine seyirci kalmayacaklarını belirterek, belediye başkanını altına imza attığı belgeye sahip çıkmaya çağırdı.

"iş barışını kendi elinizle bozmayın"

Reşat Bozat ise meseleyi bir onur mücadelesi olarak tanımladı. Sosyal denge tazminatlarından kesinti yapma fikrine sert çıkan Bozat bu tutumun kabul edilebilir bir tarafı olmadığını dile getirdi. Belediye yönetimine iş barışını kendi elinizle bozmayın uyarısında bulunan Bozat, çalışanların cebinden elin çekilmesini ve ödemelerin eksiksiz yapılmasını istiyor.

"Mücadele birkaç kişinin kararına kalamaz"

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz de yaklaşık bir haftadır meydanda olduklarını anlattı. Yıllarca tırnakla kazınarak elde edilen hakların birkaç yöneticinin kararıyla bir gecede yok edilemeyeceğini söyleyen Filiz, İzmir’in genelindeki duruma da değindi. Benzer bir sözleşmeyi geriye çekme çabasının Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde de baş göstermiş durumda olduğunu hatırlattı.

"Hizmet varsa emekçi sayesinde var"

Tüm Yerel-Sen Şube Başkanı Murat Bekar’ın mesajı ise netti. Bu çarkı döndüren emekçidir diyerek sosyal denge tazminatına göz dikmenin sadece bir para meselesi olmadığını bunun doğrudan hukuka saldırı anlamına geldiğini vurguladı. Krizin faturasının çalışanlara kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Bekar, haklarını söke söke alana kadar meydandan çekilmeyeceklerini ilan etti.

Sıradaki durak CHP İl binası olabilir

Açıklamalar bitince memurlar belediye binası önünde oturma eylemine geçti. Eğer taleplerine kulak tıkanmaya devam edilirse eylemlerin rotası değişecek gibi görünüyor. Sendika temsilcileri sonuç alamazlarsa mücadeleyi doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı önüne taşıyacaklarını duyurarak kararlılıklarını bir kez daha gösterdiler.