Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Dişhekimleri Odası’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimli olağan genel kurulun ardından mazbatalarını alan yönetim kurulu üyeleri, gerçekleşen ilk toplantıda yeni yol haritalarını ve plan/programlarını belirledi.



İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) Mustafa Oral Bilimsel Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında başkan Ersin Atinel, önceki dönemlerde görev yapan yönetim kurulu üyeleri emeklerinden dolayı teşekkür ederek, açıklamalarda bulundu.

Ersin Altıner: Meslektaşlarımızın onurlu bir yaşama kavuşmasını istiyoruz

Genç diş hekimlerinin umutsuzluğa değil, güvenli ve onurlu bir meslek yaşamına kavuşmasını istediklerini vurgulayan İZDO Başkanı Ersin Atinel, sektördeki sorunları güçlü bir şekilde dile getireceklerinin altını çizerek, “Artık yeni bir yol haritası çizilmeli, mesleğimizin tüm sorunları, veriye dayalı, akılcı ve sürdürülebilir politikalarla ele alınmalıdır. Mesleğimizin sorunlarını her platformda, her kurumda, her düzeyde ısrarla ve güçlü biçimde dile getirmeye devam etmeliyiz.

Yıllar süren eğitim, yoğun klinik beceri, yüksek sorumluluk, sürekli bilimsel güncellenme ihtiyacı ve ciddi ekonomik yatırım gerektiren bir meslek yürütüyoruz. Bizim talebimiz ayrıcalık değil, emeğimizin hakkıdır. Mesleğimizin geleceğini tehdit eden başlıklardan biri de plansız ve kontrolsüz diş hekimliği fakültesi artışıdır. Dişhekimliği eğitimi, nicelik üzerinden değil; nitelik, ihtiyaç ve planlama üzerinden yeniden ele alınmalıdır. Bizler genç meslektaşlarımızın umutsuzluğa değil, güvenli ve onurlu bir meslek yaşamına kavuşmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yönetim kurulundaki dağılım belirlendi

Söz konusu toplantıda yönetim kurulundaki dağılım da belirlenirken; Ersin Atinel Başkanlık görevine getirilirken; Başkan Vekili Uzm. Dt. Melis Daraoğlu, Genel Sekreter Dt. Cenker Aktaş ve Sayman Dt. Gizem Bayraktaroğlu da oybirliğiyle seçildi.

Yönetim Kurulu’nda ise şu isimler yer aldı: Cenker Aktaş, Melis Daraoğlu Gürel, Hüseyin Emre Aydın, Gizem Bayraktaroğlu, Hüseyin Akarsu, Başkan Ersin Atinel, Çizge İçmeli Gündem, Mehmet Uğur Türkyılmaz ve Edibe Ebru Gümüşok Yurdaer