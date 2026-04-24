Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kınık Belediyespor Futbol Akademi U11 ve U12 Ligleri öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

Maraton öncesi gelişim iyi yönde

Bu kapsamda Kınık Belediyespor Futbol Akademi U11 ve U12, Kınık Şehir Stadı’nda Dikili Belediyespor’u misafir ederek keyifli bir hazırlık karşılaşması gerçekleştirdi. Her iki grupta sahadan galibiyetle ayrılırken tüm sporculara forma şansı vererek son durumlarını görme fırsatı tanındı. Lig maratonu öncesi gelişimin gayet iyi olduğu bu hazırlıklar esnasında gözlemlendi.

İlk mücadele şampiyonlukla taçlanmıştı

U11 takımı 24 Kasım 2024 yılında büyük umutlarla ve sıkı bir çalışma programıyla ilk kez mücadesine başladı. Kınık Belediyespor olarak öncelik her zaman çocukların gelişimine verildi. Bu öncelik geçtiğimiz yıl U11 Ligi şampiyonluğu ile taçlanırken, kulübün genç yetenekleri de dikkat çekiyor.

Altyapının öne çıkan isimlerinden Miraç Gündüz, sergilediği başarılı performansla Karşıyaka SK U12 takımı antrenmanlarına davet edilmişti.

Kınık Belediyespor gelecekte A takım kadrosunun büyük bölümünü kendi altyapısından yetişen oyuncularla oluşturmayı hedeflerken, Kınık’tan daha birçok sporcunun profesyonel basamaklara yükseleceğine inanılıyor.