SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye genelinde huzuru tehdit eden ve vatandaşın mağduriyetinden beslenen organize suç örgütlerine jandarmadan darbe geldi. Kocaeli’den Diyarbakır’a kadar 12 ilde düğmeye basan ekipler, aralarında sahte yatırım vaatçileri, tefeciler ve uyuşturucu tacirlerinin de bulunduğu 12 ayrı çeteyi çökertti. Operasyonun mali boyutu ise MASAK raporlarıyla gözler önüne serildi; çete üyelerinin hesaplarından tam 9 milyar TL’lik dev işlem hacmi geçtiği saptandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 74'ü tutuklandı.

MASAK’tan Dev Mali Takip

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 9 milyar 72 milyon liralık işlem hacmi saptandı. Para hareketlerinin kaynağı ve çete faaliyetleriyle olan bağlantıları mercek altına alındı.

Çeteler Bölge Bölge Tespit Edildi

Yapılan tespitlerde, sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı' adı altında ilan verip yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdılar. Örgütlü olarak uyuşturucu madde temini, dağıtımı ve sokak satışını yöneten şebekeler çökertildi. İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve bu gelirlerin transferine aracılık eden dijital çete yakalandı. İşletme sahiplerini darp, tehdit ve baskıyla haraca bağlamaya çalışan magandalar adalete teslim edildi. Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir’de vatandaşı yüksek faizle borçlandırıp senetlerle hayatını karartan tefecilere geçit verilmedi.

Mücadelede Kararlılık

Operasyonlar kapsamında el konulan çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, senet ve banka kayıtlarının incelemesi çok yönlü olarak devam ediyor. Yetkili makamlar, şehirlerin huzurunu bozan organize yapılanmalara karşı mali, adli ve kolluk kuvvetlerinin iş birliğiyle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.