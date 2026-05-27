İzmir’in Selçuk ilçesi, güne üzücü bir tren kazası haberiyle uyandı. 14 Mayıs Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte yaşanan olayda, rayların üzerinden geçmekte olan bir vatandaş, gelen trenin altında kalarak ezilme tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı kazanın ardından bölgeye anında güvenlik güçleri ve acil sağlık personeli sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerindeki görgü tanıklarının acil ihbarı üzerine hızla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, trenin altında kalan 79 yaşındaki Hasan Çelen’e ilk müdahaleyi rayların üzerinde gerçekleştirdi. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam, buradaki ilk operasyonun hemen ardından ambulansa alınarak Selçuk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan Çelen'in, bu kazanın öncesinde de kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi. Talihsiz vatandaşın şu anki genel sağlık durumuna ve hayati riskinin bulunup bulunmadığına yönelik hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.