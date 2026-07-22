İzmir yine film sahnelerini aratmayan bir olaya şahitlik yaptı. Bornova'da yaşanan olayda şüphelinin neden 'dur' ihtiranı uymadığı gelişen sonuçla anlaşıldı.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı

Olay, saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta denetim yapmak isteyen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 34 FOK 486 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı

Ekipler hemen kaçan aracın peşine düştü. Yaşanan takip sonucu aracı Gürpınar Mahallesi 7058 Sokak'ta terk eden sürücü, yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Kıskıvrak yakalandı: Kaçış sebebi parkta ortaya çıktı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis ekiplerinden kaçamayan şüpheli çevredeki bir parkta kıskıvrak yakalandı. İşte tam da burada kaçış sebebi ortaya çıktı.

Araçtan binlerce sentetik hap çıktı

Araçta yapılan aramada; 4 büyük siyah torba içerisinde, 1972 kutu halinde toplam 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 yaşındaki M.Y.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.