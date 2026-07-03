Son Mühür- İzmir Buca’da 28 Aralık 2024’te kumpir yedikten sonra gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat’ın davasında sanık sayısı ikiye çıktı. Mahkeme, daha önce tutuklanan ve ardından tahliye edilen işletme sahibi Neslihan Demircan’ın iş yerinde birlikte çalıştığı eşi Coşkun Demircan’ı da sanık olarak dosyaya ekledi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava ile Coşkun Demircan hakkında açılan yeni dava birleştirildi.

Kumpir numunesinde ölümcül bakteri tespit edilmişti

Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile birlikte Efeler Mahallesi’ndeki bir işletmede kumpir yedi. Yemek sonrası kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılan Polat, tedavisinin ardından taburcu edildi ancak iki gün sonra evinde ölü bulundu. Aynı dönemde aynı işletmeden yemek yiyen 4 müşteri daha zehirlenme şikayetiyle polise başvurdu.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Polat’ın iç organlarında yaptığı inceleme sonucunda kesin ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olduğunu rapor etti. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün işletmedeki kumpir malzemelerinden aldığı numunelerde ise salmonella bakterisi bulundu.

Eşler 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Soruşturma sonucunda iş yeri sahibi Neslihan Demircan hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde sanık kadının eşi Coşkun Demircan’ın da işletmede aktif çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine mahkeme, koca hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen yeni iddianamede, Coşkun Demircan için de aynı suçlardan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davaların birleşmesiyle iki eş hakim karşısına birlikte çıktı.

"Müfettişlerin göremediğini biz nasıl görelim?"

İlk kez sanık sıfatıyla savunma yapan Coşkun Demircan, suçlamaları reddetti. Eşine sadece yardım ettiğini ve kendisinin kasada durduğunu belirten Demircan, şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan bir hafta önce İl Tarım Müdürlüğü ekipleri bizi denetlemişti ve hiçbir sorun çıkmamıştı. Olay günü saat 11.00’de tekrar geldiler, yine olumsuz bir durum tespit edilmedi. Aynı gün saat 15.00 sıralarında gelip numune aldıklarında ise salmonella çıktı. Salmonella gözle görünen bir şey değil. Müfettişlerin göremediğini eşim nasıl görsün? Her şey usulüne uygundu."

Duruşmada söz alan hayatını kaybeden Polat'ın kızı Bahar Zeyrek ise sanıkların yalan söylediğini ve dükkanı birlikte işlettiklerini belirterek şikayetini yineledi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli durumlarının devamına ve eksik belgelerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.

