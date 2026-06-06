Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Tire ilçesine bağlı Küçükkale Mahallesi, orman yangınları tehdidine karşı harekete geçerek adeta tek yürek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimlerine katılarak konu hakkında bilinçlenen mahalleliler; olası bir yangın durumunda itfaiye ekipleri bölgeye ulaşana dek ilk müdahaleyi gerçekleştirebilmek amacıyla organize bir savunma ağı kurarak gerekli teçhizatla donatıldı. İzBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın iş birliğiyle yürütülen ‘Yangına Dirençli Köy’ projesi kapsamında Küçükkale’de başarılı bir eğitim yapıldı. Yoğun ormanlık alanlarla çevrili mahallede, olası afet durumlarında ‘hayat’ kurtaracak stratejik bilgiler verildi. Uygulamalı olarak su tankeri kullanmayı da öğrenen mahalleliler, köy çevresinde kuru ot ve atıkları temizleyerek yangın riskini de azalttı.

“Gönüllülük eğitimleri veriyoruz”

Uygulamanın ilk kez Kemalpaşa’nın Yukarı Kızılca Mahallesi’nde başladığını hatırlatan İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, “İzmir’de 63 itfaiye istasyonu bulunuyor ancak bin 296 mahalle var. Bazı mahalleler itfaiye gruplarına 40-50 dakika uzaklıkta yer alıyor. Bu nedenle yurttaşlara, yangın ya da olası afet durumlarında kendi aralarında nasıl organize olmaları gerektiğini anlatıyoruz. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yangına nasıl müdahale edeceklerini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Müdahalede kullanılabilecek ekipmanları teslim ediyor, gönüllülük eğitimleri veriyoruz. Ayrıca hızlı ve sağlıklı iletişim sağlamak amacıyla WhatsApp grupları oluşturuyoruz. Özellikle hava sıcaklıklarının arttığı günlerde bilgilendirici ve uyarıcı mesajlar paylaşıyoruz” dedi.

“Temel hedef farkındalık oluşturmak”

Mahalle halkının kendi içinde güçlü bir dayanışma gösterdiğini ifade eden Şerife Güzel, “Özellikle yaz aylarında yurttaşlara yangına doğru müdahale tekniklerini öğretiyoruz. Böylece itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar erken müdahale sağlanmış oluyor. Yangın tamamen kontrol altına alınamasa bile ilerlemesi yavaşlatılabiliyor. Bu da ekiplerimize önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Özellikle riskli ve itfaiye gruplarına uzak mahallelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz aylarında çıkan yangınların yaklaşık yüzde 90’ı insan kaynaklı. Bu nedenle temel hedefimiz yurttaşlarda farkındalık oluşturmak. Eğitim alan yurttaşlar, yangın tankerleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önlüyor” ifadelerini kullandı.

“Yurttaşları bilinçlendiriyoruz”

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant ise şu açıklamada bulundu: “Yangın, deprem, sel ve kaya düşmesi gibi afetler öncesinde, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda yurttaşları bilinçlendiriyoruz. Afet yaşanmadan önce bu bilincin kazanılmasının, afet sırasında oluşabilecek zararların azaltılmasında büyük önem taşıdığına inanıyoruz.”

“Herkes yangının neye mal olacağını biliyor”

Küçükkale Mahalle Muhtarı İbrahim Atalay, köy halkının yangın tehlikesine karşı gösterdiği yüksek hassasiyete dikkati çekerek, “Duman gören hemen haber veriyor. İtfaiye ekipleri gelene kadar biz müdahale ediyoruz. Tankerlerimizin içinde sürekli su bulunduruyoruz. Yaz boyunca traktörlerin anahtarları üzerinde durur. Çünkü burada herkes bir yangının nelere mal olacağını biliyor” ifadesini kullandı.

“Öncelik köyümüz, ormanlarımız…”

Köy sakinlerinden traktör sürücüsü Kezban Günaydın, “İşim ne kadar yoğun olursa olsun her şeyi bırakırım. Öncelik köyümüz, ormanlarımız ve çevremiz. Yangın çıktığında hep birlikte mücadele ediyoruz” dedi. Topladığı kuru otları işaret eden 80 yaşındaki Fadime Köktepe, “Temizlemezsek yangın çıkar” uyarısında bulunurken, Şerife Anlı da çevreye rastgele atılan çöpler ile sigara izmaritlerinin oluşturduğu büyük tehlikeye değinerek herkesi temizlik konusunda daha sorumlu davranmaya davet etti. Dayanışmanın önemine vurgu yapan Ayşe Eser ise “Çöplerden, sigara izmaritinden yangın çıkıyor. Bunun için biz de temizlik yapıyoruz. Köyümüzü yangından korumak için hepimizin bilinçli olması gerekiyor” diye konuştu.