İzmir’in Konak ilçesinde eski eşi tarafından sokak ortasında kezzaplı saldırıya maruz kalan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesini korumak için araya girmeye çalışan 13 yaşındaki kız çocuğunun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Dehşet saçtı!

Olay, 1 Haziran günü öğle saatlerinde Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde boşanma aşamasında olduğu belirtilen Hakan Ş., eski eşi Ayfer Karakayışlı ile kızı M.N.Ş.’nin sokakta yürüdüğü esnada önlerini kesti. Yanında bulunan kezzabı kadının üzerine atan saldırgan, mahallede korku dolu anları da beraberinde getirdi.

Kurtarmak isterken ağır yaralandı!

Saldırı esnasında annesini korumak isteyen 13 yaşındaki M.N.Ş. de kezzaptan etkilenmiş oldu. Küçük kızın vücudunda ciddi yanıklar meydana geldiği ifade edildi. Yaşanan arbede sırasında saldırgan Hakan Ş.’nin de ellerinden yaralandığı öğrenildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti!

Ayfer Karakayışlı ağır yaralanırken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edildi. İlk müdahalenin canlandırma odasında yapıldığı ifade edilen kadın, daha sonra yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karakayışlı’nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hastanede yakalandı!

Saldırının ardından kayıplara karışan Hakan Ş.’nin, olay sırasında ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi için başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Zaman kaybetmeden harekete geçen güvenlik güçleri, hastanede önlem alarak şüpheliyi gözaltına aldı. Tedavisi polis gözetiminde süren zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.