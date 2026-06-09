Son Mühür- Çiğli Belediyesi ilçenin gereksinimlerini tam gaz gidermeye çalışıyor. Bu kapsamda Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başlattığı zemin yenileme çalışmalarını tamamladı. Uzun yılların yıprattığı salon zemini modern ve güvenli bir yapıya kavuşturularak sporcuların hizmetine sunuldu.

Gece gündüz çalışarak sporcu sağlığı güvenceye alındı

Bayram tanımadan gece gündüz çalışan ekipler eski zemini tamamen kaldırarak yerine çağdaş standartlara uygun, sporcu sağlığına ve diz sağlığına uygun yeni bir zemin uygulaması gerçekleştirdi.

Padel kort hazırlıklarının sürdüğü Atatürk Spor Salonu bahçesindeki kapalı kortlarda yaz kış tenis oynanabilecek. Ayrıca velilere daha sağlıklı bir ortam sunmak amacıyla üstü kapalı bekleme alanı çalışmaları da devam ediyor. Bir de özel bireylere daha nitelikli eğitim verebilmek amacıyla Özel Eğitim Belgesi Kursunu tamamlamak üzere olduğu bilgisi belediye tarafından verilmiş durumda.

Başkan Onur Emrah Yıldız: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Yenilenen spor salonunda açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi; “Çiğli’de çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yıllar içerisinde yıpranan zeminini tamamen yenileyerek modern ve güvenli bir hale getirdik. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak bu alanı kısa sürede yeniden hizmete hazır hale getirdi.

Spor, sadece fiziksel gelişim değil; aynı zamanda disiplin, dayanışma ve özgüven demektir. Bunun yanında sporcu sağlığına uygun yeni zeminimizle gençlerimizin sakatlanma riskini en aza indirdik. Bahçemizde hazırlıkları süren padel kort sayesinde sporcularımız yılın her döneminde farklı branşlarda antrenman yapabilecek. Velilerimiz için üstü kapalı bekleme alanı çalışmalarımız da devam ediyor; böylece aileler çocuklarını daha konforlu bir ortamda bekleyebilecek.

Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, 18 branşta hizmet veren antrenörleriyle özel bireylere eğitim verebilmek için Özel Eğitim Belgesi Kursunu tamamlamak üzere. Bu sayede sporun kapsayıcı yönünü güçlendirerek her bireyin eşit şartlarda spor yapabilmesini sağlayacağız. Biz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yenilenen salonumuzun tüm sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum.”