Piyasada nakde ulaşmanın zorlaştığı bu günlerde elinde parası olanın oyunu kurduğunu söyleyen deneyimli isim, sonbahar hareketliliği başlamadan kararların verilmesi gerektiğini savundu.

Üniversite Kalabalığı Gelmeden Evinizi Seçin

İzmir gibi devasa bir metropolde fiyatların yüksek seyretmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ancak uzmanlara göre bu rakamlar, artan maliyetler ve enflasyon karşısında aslında alıcıya hala bir avantaj sağlıyor. Şenay Araç, Eylül ayının gelmesiyle okulların açılacağını, özellikle Buca ve Bornova gibi ilçelere ciddi bir öğrenci ve memur akını olacağını hatırlatıyor. Kriterlerinize uygun, bütçenizi aşmayan bir yuva bulduysanız beklemek mantıksız. Kredi faizlerinin düşme ihtimali dilden dile dolaşırken, piyasanın aniden ısınması bugün gördüğünüz o fiyatları hayal haline getirebilir.

İlan Sitelerindeki Rakam Oyunları

İnternet üzerinden ev ararken karşılaştığınız o muazzam indirimlerin arka planı pek de göründüğü gibi değil. Araç, mülk sahiplerinin fiyatları baştan şişirip sonra sahte bir indirimle alıcıyı cezbettiğine dikkat çekiyor. Bu illüzyona düşmemek için ekran başından kalkıp mahalle aralarına girmek şart. Karşıyaka'nın, Konak'ın veya Çiğli'nin yerel emlakçılarıyla birebir görüşerek semtin asıl rayicini öğrenmek zorundasınız. Cebinizde paranız varsa, istenen meblağın çok daha altına inmeleri için pazarlık yapmaktan çekinmeyin; çünkü şu an nakit kraldır.

Tapuda Sürprize Yer Bırakmayın

Satın alma aşamasına gelindiğinde işin bürokratik kısmı büyük önem taşıyor. E-Devlet kapısı üzerinden taşınmazın takyidat kaydını sorgulamak, görünmez borçların veya şerhlerin başınızı ağrıtmasını engeller. Bir diğer önemli uyarı ise kiracılı daireler hakkında. Şenay Araç, "Satın alınca kiracı hemen çıkar" masalına asla inanılmaması gerektiğini belirtiyor. Kiracısıyla davalık olan, anlaşamayan bazı satıcılar sorunu yeni alıcıya devretmek için mülkü ucuza elden çıkarıyor olabilir. İşi sağlama almak adına, evi satan kişiyle değil bizzat kiracıyla yüz yüze görüşüp durumu teyit edin.