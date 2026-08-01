Son Mühür - Geçtiğimiz yıl rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıklarının, bu yıl da eyyam-ı bahur dönemiyle birlikte yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgasının Türkiye'nin doğusuna Arap Yarımadası'ndan, İzmir'in de aralarında bulunduğu batı kentlerine ise Afrika üzerinden giriş yapacağı belirtiliyor.

Çöl sıcakları batıyı esir alacak

Uzmanlar, ağustosun ilk günlerinden itibaren hava şartlarında belirgin bir değişim yaşanacağını ifade ediyor. Yurt genelinde etkili olacak bu süreçte, Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde ise nem oranıyla birleşen aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkileyecek.

Yüksek nemle birlikte sıcaklık katlanacak

Özellikle İzmir’de nem oranının yüksek seyretmesi, sıcaklığın hissedilen değerlerini oldukça üst seviyelere taşıyacak. Kentte gün içinde sıcaklıkların gölgede 36 ila 38 derece bandında seyretmesi beklenirken, deniz üzerinden gelen yüksek nemin de etkisiyle bu değerlerin vatandaşlar tarafından 45 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle günün en sıcak saatlerinde İzmirli vatandaşları doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları konusunda uyarıyor.