Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alım süreçlerindeki torpil iddialarının önüne geçmek amacıyla "İzleme Kurulu" uygulamasını hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl başlayan model kapsamında, belediyedeki sınav ve mülakatlar halkın içinden seçilen temsilciler tarafından denetleniyor.

Masada vatandaş temsilcileri yer alıyor

İşe alımları yürütmek için önce belediye bünyesinde bir İstihdam Komisyonu kuruldu. Bu komisyonda Genel Sekreter Yardımcısı, 1. Hukuk Müşavirliği'nden bir hukukçu ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı görev yapıyor.

Asıl denetim ise İzleme Kurulu tarafından sağlanıyor. Kurul; gönüllü 4 vatandaş ve 1 kurum temsilcisinden oluşuyor.

Üyeler, adayların katıldığı yazılı, sözlü ve beceri sınavlarını başından sonına kadar izliyor. Hazırlanan raporlar doğrudan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a sunuluyor. Raporlarda bir adaletsizlik tespiti yer alırsa ilgili işe alım süreci tamamen iptal ediliyor.

Kurul üyeleri, tarafsızlığı korumak amacıyla belirli aralıklarla yenileniyor. Gönüllülük esasıyla çalışan üyelere herhangi bir ücret ödenmiyor.

Farklı meslek grubundan alımlar denetlendi

Sistem kapsamında bugüne kadar çok sayıda kadro için mülakat yapıldı. Kurul üyeleri; tır şoförü, okul öncesi öğretmeni, kaptan, diyetisyen, inşaat ustası ve orkestra sanatçısı gibi farklı branşlardaki alımları bizzat takip etti.

Son olarak İZTARIM bünyesindeki marketlerde çalışacak 9 kasabın mülakatı tamamlandı. Belediyedeki yeni personel alımları da aynı yöntemle devam edecek.