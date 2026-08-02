Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. İzmirli milli sporcu, İbrahim Özdemir, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla göz kamaştırıyor. Kocaeli’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Hasan Gemici & Gazanfer Bilge Güreş Turnuvası, 24 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden güreşçilerin mindere çıktığı organizasyonda milli takım formasıyla mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu İbrahim Özdemir, 72 kilo grekoromen stil kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Berkan Alptekin, “Uluslararası organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz İbrahim Özdemir’i ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İzmir’in gururu olan sporcularımıza her zaman canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuşu.

Muhabir: Hüseyin Demir