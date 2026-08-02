Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, spora ve olimpik branşlara yatırımlarını sürdürüyor. Yetiştirdiği sporcularla örnek olan İzmir BBSK, şehrin marka değerini yükseltiyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Kupası (TSP-2), 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katıldığı organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün okçuları, klasik yay kategorisinde önemli başarılara imza attı.

“İzmirli sporculardan madalya”

Dünya Yenihayat, 21 yaş altı bireysel kategorisinde altın madalya kazanırken, Dünya Yenihayat ile Gürol Bayraktar, karışık takım kategorisinde birinciliğe ulaştı. İkili, 21 yaş altı karışık takım kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Bilal Güneri, Gürol Bayraktar ve İbrahim Gülaçar erkek takım kategorisinde, Sıla Özdemir, Şuheda Güneri ve Dünya Yenihayat ise kadın takım kategorisinde bronz madalya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Başkanı Berkan Alpekin, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. İzmir’in gururu olan başarılı sporcularımızın yolun açık olsun. İzmir BBSK olarak her zaman tam destek veriyoruz” diye konuştu.