Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup, sosyal medya üzerinden birbirlerine konum atarak bir araya gelmeye karar verdi.

Belirlenen noktada bir araya gelen taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olayın en hararetli anında silahlar çekildi ve peş peşe ateşlendi.

Arbede çıkınca 15 yaşındaki A.Ç. yüzüne isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Olay yerindeki diğer şüpheliler ise hemen kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan A.Ç., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Olayın duyulmasının sonrasında İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hemen harekete geçti. Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü detaylı bir çalışma sonucunda, olaya karışan kişilerin kimlikleri ve saklandıkları yerler bir bir belirlendi.

Sokaklardaki güvenlik kameraları ve çevre esnafının bilgileri üzerinden yola çıkan polis, kısa sürede şüphelilerin izini tespit etti.

Yapılan operasyonla 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı düşünülen 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer 7 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

Olayın doğrudan faili olduğu değerlendirilen E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27) ile yaşı küçük olan H.B. (17) ve S.H. (16), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi