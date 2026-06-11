Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda muhalefet ile yönetim arasında tansiyon yükseldi. AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, Çiğli Anadolu Caddesi'ndeki açık rögar kapakları ve asfaltlanmayan çukurların oluşturduğu tehlikeyi meclis gündemine taşımak isterken engellendiğini iddia etti.

Toplantıda konuşmasının kesildiğini belirten Kişili, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden caddenin görüntülerini paylaşarak dile getirdi.

"Beceriksizliğini örtmek için susturuyor"

Meclis salonunda yaşanan gerginliği dijital mecraya taşıyan Dilaver Kişili, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik sert ifadeler kullandı. Kürsüde seslerinin kısıldığını öne süren AK Partili meclis üyesi, halkın can güvenliğini ilgilendiren kritik bir konunun örtbas edilmeye çalışıldığını savundu.

Kişili, meclisteki engelleme iddiasını şu sözlerle paylaştı:

"Şu anda Çiğli Anadolu Caddesi tehlike saçıyor. An itibariyle Büyükşehir Meclis Toplantısı’ndayız. CHP’li Başkan Cemil Tugay tarafından yine susturulduk. Çünkü beceriksizliğini örtmek için bildiği tek yol bu. Biz de gerçekleri kamuoyuyla paylaşalım dedik."

Sürücüler kendi tedbirini kendisi alıyor

Sosyal medyada paylaşılan video kaydında, kentin en yoğun ulaşım akslarından biri olan caddede araçların açık çukurlar ve yerinden çıkan rögar kapakları nedeniyle zor anlar yaşadığı görülüyor. Büyükşehir ekiplerinin başlattığı çalışmanın ardından asfalt dökülmeden bırakılan noktalar, özellikle gece saatlerinde sürücüler için ciddi kaza riski barındırdığı görüldü.

"Müdahale için can kaybı mı bekleniyor?"

Yoldaki tahribatın bir an önce giderilmesi çağrısında bulunan Dilaver Kişili, belediyenin eylemsizliğini eleştirdi. Yetkilileri acil önlem almaya çağıran meclis üyesi, sözlerini sitem dolu bir çağrıyla noktaladı.

"Cadde boyunca Büyükşehir ekiplerince açık bırakılan, asfaltlama bekleyen çukurlar ve yola savrulan rögar kapaklarına acil müdahale edilmesi için kaza olması, can verilmesi mi bekleniyor? Vatandaşın kendince aldığı tedbir ne kadar işe yarayabilir! ‘El insaf’ diyoruz artık… El insaf!" İZSU çalışması nedeniyle ESHOT seferlerinde değişiklik! İçeriği Görüntüle



