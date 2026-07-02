İzmir’in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada jandarma ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği baskınlarda 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı artıyor.

Bir ayda yarım milyar liralık hesap hareketi

Jandarmanın teknik ve fiziki takibi, şebekenin finansal ağındaki devasa hareketliliği ortaya çıkardı. Operasyonun ilk aşamasında mercek altına alınan şüpheli hesaplarında, sadece tek bir ay içinde yaklaşık 500 million TL’lik işlem hacmi saptandı.

Suç örgütünün, yasa dışı bahis sitelerinden gelen paraları gizlemek için üçüncü şahıslardan komisyon karşılığı IBAN kiraladığı belirlendi. Bu yöntemle toplanan milyonlarca liranın, farklı hesaplar arasında transfer edilerek aklandığı jandarma raporlarına girdi.

Tutuklu sayısı 5’e yükseldi

Soruşturmanın ilk ayağında, suç gelirlerini akladıkları ve IBAN kiralama faaliyetlerini yönettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı. Son yapılan ikinci dalga operasyonla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 5’e ulaştı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, kiralık hesapların sahiplerine ve paranın nihai çıkış noktalarına yönelik olarak genişletiliyor. Jandarma ekiplerinin dijital materyaller ve banka kayıtları üzerindeki incelemeleri sürüyor.

