İzmir’in Bayındır ilçesinde, çocukların ve gençlerin sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini desteklemek ve sporu toplumun her kesimine yaymak amacıyla başlatılan GSB İzmir Spor Okulları ile GSB İzmir Engelsiz Spor Okulları için açılış töreni düzenlendi. İlçe protokolü, antrenörler, öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, engelsiz spor anlayışının önemi üzerinde duruldu. Yeni dönemde faaliyet gösterecek olan bu okullar sayesinde Bayındır’daki genç nesillerin farklı spor branşlarıyla tanışması ve yeteneklerini keşfetmesi amaçlanıyor.

"Spora erişim artacak..."

Sporun birleştirici ve geliştirici yönünün ön plana çıktığı törende konuşan Bayındır Kaymakamı Murat Mete, projenin ilçedeki önemine dikkat çekti. İlçede spora erişimi artıracak bu önemli projenin hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Mete, "Spora erişim artacak" diyerek organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve görevlilere teşekkür etti. Mete, spor okullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilere başarılı, keyifli ve verimli bir eğitim dönemi diledi.