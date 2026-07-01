Bayındır İlçe İzleme ve Denetim Komisyonu, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, mevcut Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Elifli Mahallesi'nde yapımı süren Doğal Yaşam Alanı’nı ziyaret ederek projelere dair son bilgileri aldı.

Komisyon çalışmaları yerinde inceledi

Denetim programına Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Peynirci ve komisyon üyeleri katıldı. Heyet ilk olarak Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini denetledi.

İncelemede, özellikle toplum sağlığı ve güvenliği yönünden risk oluşturan sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması konusu ele alındı. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için planlanan adımlar değerlendirildi. Sağlık kontrollerinin etkinliği konuşuldu.

Elifli Mahallesi’ndeki projede son durum

Protokol üyeleri, merkezdeki incelemelerin ardından Elifli Mahallesi’ne geçti. Yapımı devam eden Doğal Yaşam Alanı projesini gezen heyet, inşaat çalışmalarındaki son durumu denetledi.

Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte sahipsiz hayvanlar daha güvenli ve doğal bir ortamda barınacak.

Kurumlar arası iş birliği yapılacak

İncelemelerin ardından yapılan ortak değerlendirmede, sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetlerin başarıyla yürütülmesi için kurumsal iş birliğinin önemi vurgulandı. İlçe İzleme ve Denetim Komisyonu, halk sağlığını korumak ve hayvan refahını sağlamak adına kurumlar arası koordinasyonu sürdürecek.

