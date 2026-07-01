Son Mühür / İzmir’de iki önemli ilçede taşınmazlar satışa çıkarılıyor. Urla ve Bayındır’da mülkiyetleri belediyede bulunan çok sayıda taşınmaz, ilan edilerek görücüye çıkarıldı. İzmir’in bereketli topraklarında özellikle arsa, zeytinlik ve tarlaların satışa çıkarılması dikkati çekerken söz konusu ihalelerin temmuz ayında gerçekleşmesi planlanıyor.

Urla’nın gözbebeğinde milyonluk arsalar!

Urla Belediyesi, ilçenin en sevilen yerlerinden Bademler Mahallesi’nde yer alan 8 adet arsayı ilana çıkardı. En düşük muhammen bedelin 45 milyon 695 bin 100 lira olarak belirlendiği arsalarda, en yüksek muhammen bedel ise 71 milyon 272 bin 515 bin lira. İhaleye katılmak isteyenlerin taşınmazın değerine göre 4.5 milyon lira ile 7.1 milyon lira arasında değişen geçici teminat bedellerinin ihale tarihinden önce yatırılması gerektiği ifade edilirken; ihalenin 17 Temmuz’da yapılması planlanıyor. Satışa sunulacak arsaların büyüklüğü ise bin 523 metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında değişiyor.

Urla'da söz konusu taşınmazların satılması durumunda belediyenin kasasına 409 milyon 288 bin 580 lira girecek.

Çiçek cennetinde tarım arazileri vitrinde!

İzmir’in çiçekleriyle ünlü diyarı Bayındır’da ise 25 adet taşınmaz satışa çıkıyor. Kasaya en az 27 milyon 655 bin 201 lira 32 kuruş kazandırılması beklenen ve Bayındır Belediyesi’nce satılarak nakde çevrilmeye hazırlanan zeytinlik ve arsalar, Dereköy, Dernekli, Ergenli, Elifli, Furunlu, Karahallı, Kızılcaova, Yakapınar ve Yeşilova mahallelerinde yer alıyor. 14 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenen ihalede en yüksek bedelli taşınmaz Karahallı Mahallesi’nde bulunan 7 bin 146 metrekarelik zeytinlik. Söz konusu zeytinlik alan için 3 milyon 930 bin 465 liralık muhammen bedel talep edilirken; Furunlu Mahallesi’nde ‘tarla ve bir zeytin ağacı’ vasıflı taşınmaz için 752 bin 210 lira, Dereköy Mahallesi’ndeki 524.4 metrekarelik arsa için 1 milyon 767 bin 228 lira, Ergenli Mahallesi’ndeki 2 bin 43 metrekarelik zeytinlik için ise 510 bin 915 lira geçici muhammen bedel isteniyor. İlçedeki en uygun fiyatlı taşınmaz ise yine Dernekli Mahallesi’nde bulunan 49 bin 893 liralık muhammen bedelle satışa çıkarılan zeytinlik olarak listede dikkati çekiyor.