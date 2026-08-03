Son Mühür- Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL), şirket yönetim yapısı ve faaliyet alanlarını düzenleyen Esas Sözleşme metnini güncelleyerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Güncellenen sözleşmede şirketin faaliyet alanları genişletilirken, İzmir Aliağa’daki rüzgâr enerjisi yatırımı da resmi olarak metinde yer aldı.

Aliağa Bozyaka RES metne eklendi

Sözleşmenin faaliyet alanlarının netleştiği bölümde ise şirketin demir-çelik üretiminin yanı sıra lojistik, geri dönüşüm ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında da faaliyet göstereceği aktarıldı.

Bu kapsamda İzmir Aliağa’da yer alan Bozyaka Rüzgar Enerji Santralı (RES) tesisi sözleşme detaylarına dahil edildi. Şirket, yenilenebilir enerji üretimiyle kendi tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamayı ve atık geri dönüşüm süreçlerini yürütmeyi hedefliyor.

Sermaye tavanı 3,6 milyar TL oldu

SPK tarafından onaylanan yeni sözleşmeye göre şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2024-2028 yılları için 3,6 milyar TL olarak belirlendi. Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi ise 720 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Bu düzenleme ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapılabilecek sermaye artırımları için yasal tavan sınırları netleşmiş oldu.

A grubu paylara 5 kat oy hakkı ve devir sınırlaması

Şirket sermayesi 144 milyon adet A grubu ve 576 milyon adet B grubu paya bölündü. Yeni sözleşmeyle A grubu paylara genel kurulda sandalye başına 5 oy hakkı tanındı.

Ayrıca A grubu hisselerin üçüncü kişilere devri Yönetim Kurulu onayına bağlandı. Devir durumlarında mevcut A grubu hissedarların öncelikli satın alma (önalım) hakkı korundu.

Temsil yetkisi 2027’ye kadar üç isme verildi

6 kişilik Yönetim Kurulu içindeki görev dağılımı da duyuruldu. 2027 yılına kadar şirketi münferiden (tek başına) temsil ve imza yetkisi şu isimlere verildi:

Tevfik Önder Karalp (Yönetim Kurulu Başkanı)

Özge Yastı (Başkan Vekili)

Özlem Bakırel (Dışarıdan Müdür)

