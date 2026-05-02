CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından, İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceği iddia edilmişti. Bu iddianın ardından çok sayıda yalanlama ve açıklama gelmeye devam ederken, bir yalanlama da AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan geldi.

"Baştan sona mesnetsizdir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şebnem Bursalı Aksoy, "CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın “İzmir Çevre Yolu özelleştirilecek, ücretli olacak” iddiası baştan sona mesnetsizdir, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Ülkemizde çevre yollarına ilişkin herhangi bir özelleştirme gündemi yoktur. İzmir üzerinden ortaya atılan bu iddialar vatandaşımızı yanıltmaya dönük bir algı girişimidir. Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki çevre yollarımız bugün olduğu gibi ücretsiz şekilde milletimizin hizmetinde kalmaya devam edecektir." dedi.

"Korku ve belirsizlik oluşturulmasına müsaade etmeyiz!"

Açıklamalarına devam eden AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, "Bu statüyü değiştirmeye yönelik en küçük bir plan ya da hazırlık dahi bulunmamaktadır. Milletimizin vergisiyle yapılan yatırımlar üzerinden korku ve belirsizlik oluşturulmasına müsaade etmeyiz. Çevre yollarına ilişkin tek bir özelleştirme planı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.