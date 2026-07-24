Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye ulaşan öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını tebrik etti. Başarılı öğrencilerle buluşan Başkan Önal, gençlerin aldığı sonuçların hem aileleri hem de Bayraklı için gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Başarılı öğrencilere tebriklerini iletti!

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan İrfan Önal, YKS'de derece alan öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti. Önal, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde sunulan eğitimin öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağladığını belirterek, gençlerin emeklerinin karşılığına ulaşmalarının mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

"Fırsat eşitliği için çalışmayı sürdüreceğiz"

Bayraklı Belediyesi olarak eğitimdeki desteklerini devam ettireceklerini ifade eden Önal, her öğrencinin eşit imkanları elde edebilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini önemsediklerini ifade eden Başkan Önal, gençlerin hedeflerine ulaşmaları amacıyla her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

