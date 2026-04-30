Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2026 yılı seçimli olağan genel kurul toplantısı EİB konferans salonunda gerçekleşti.

Hayrettin Uçak: Yıllar su gibi geldi geçti

2018'den beri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini sürdüren ve emeklerinden dolayı herkese teşekkür eden Hayrettin Uçak, "2018 yılından beri başlayan sekiz sene su gibi geldi geçti. Bu görevi bize layık gördüğünüz için bu işi severek yapmaya çalıştım.

İnşallah herkesi memnun etmişizdir. Başladığımızdan bu yana ihracatımızı yüzde yüz katlamış olduk. Bundan sonra Cengiz başkana bu görevi devrederek yine birlikte görev yapacağız. Ben emeklerinden dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Cengiz Balık: Bu birlik hepimizin ortak evidir

Birlik başkanlığını Hayrettin Uçak'tan devralacak olan Cengiz Balık ise piyasadaki tüm zorluklara rağmen sektör olarak büyüdüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar birlikte görev yaptığımız sayın başkanıma, genel sekreterlik çalışanlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

35 yıla yakındır bu sektörün içindeyim. Bu süreçte edindiğim en önemli tecrübe birlik olmaktır. Artan maliyetler ve rekabet koşulları hepimizi zorladı ancak tüm bu zorluklara rağmen sektör olarak büyümeyi başardık. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımızın daha güçlü olduğu yeni pazarlara açılan bir sektör yapısı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlik hepimizin ortak evidir."