Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de itfaiye ekipleri Menderes ilçesinde bulunan Malta Şelalesi mevkisinde gerçekleşen anlamlı organizasyonda hem spor yapıldı hem de ormanlara zarar veren atıklar bir bir toplandı.

İtfaiyeciler Hem Kondisyon Depoladı Hem Doğayı Temizledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personelin birbirleriyle olan bağını güçlendirmek ve yaklaşan sıcaklarla beraber artan orman yangını riskine dikkat çekmek için harekete geçti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve şube müdürlerinin de yer aldığı etkinlikte, ekipler Malta Şelalesi’nin zorlu parkurunda 8 kilometrelik bir yürüyüş yaptı.

Yürüyüş yalnızca fiziksel bir aktivite olarak kalmadı yol boyunca doğaya bırakılmış cam şişeler, plastikler ve kağıt atıklar itfaiye personeli tarafından detaylıca toplandı.

"Doğayı korumak bizim görevimiz"

Organizasyonun amacını ve sahadaki öneminden bahseden İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel,

"İtfaiye çalışanları olarak düzenli bir spor faaliyetimiz olsun istedik. Hem kondisyonumuzu arttırmak hem de orman yangınlarına dikkat çekmek için buradayız.

Gidiş ve dönüş toplam 8 kilometrelik parkurda çöp temizliği yapacağız. Toplumda bilinç yaratmak istiyoruz. Doğayı korumak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

"Doğanın temizliğine çok dikkat ediyoruz"

Eğitimin ve duyarlılığın pratikteki etkisinin öneminden bahseden İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk ise,

"İzmir İtfaiyesi olarak spor faaliyetlerine ve daha da önemlisi doğanın temizliğine çok dikkat ediyoruz. Bu bakış açısıyla yaptığımız bir faaliyet bu" dedi.