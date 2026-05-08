Son Mühür/Selda Meşe-Sıcak Bakış programının konuğu Çağlar Emlak İnşaat Genel müdürü Süleyman Çağlar Çeltik, gayrimenkul alacak yatırımcılara tavsiyelerde bulurken, İzmir'in parlayan yılıdızı ilçelere de dikkat çekti.

" Merdiven altı emlakçılığın tamamen karşısındayız"



Emlak sektörüne dair konuşan Çeltik "Bizim mesleğimiz dededen toruna geçen bir meslek. Biz hep aynı yerde devam ettik. Bu nedenle bizim kapı müşterilerimiz var. Bizim sabit ve güvenilir olma sebebimiz hep aynı yerde olmamız. Ve işimizi dört dörtlük yapmamız. Bizim mesleğimiz güven gerektiren bir meslek. İnsanlar geldiğinde konunun muhattabıyla illaki görüşmek, karşılaşmamak istiyor. Bazı kurumsal firmalar imzayı aldıktan sonra genellikle insanları muhattaplarıyla karşılaştırmıyor. Merdiven altı emlakçılığın tamamen karşısındayız.

Yetki belgesi denilen şey artık beş tane emlakçıya verilebiliyor. Sınır beş. Bu bir güven meselesi. Emlakçılık olarak hizmetin ötesinde bir şeyler yapıyoruz. Geniş bir portföy sayımız var. İnsanlar bir ev almak için 50 yıl çalışıyor. Biz de onlara karşı dürüst olmaya çalışıyoruz. Yetkisi olmayan, merdivenaltı emlakçılara kesinlikle ev sahibi ile sizi karşı karşıya getirmeyen yerlere güvenmeyin, kapora vermeyin" dedi.

"Covid döneminin acısı şimdi çıkıyor"



Türkiye'de Covid salgınından sonra artan kira fiyatlarına dikkat çeken Çeltik, "Covid zamanı ev sahibi ve kiracıları zora sokan bir süreç oldu. Kira oranı sabit kaldı. Kiracılar Covid zamanı çalışamadıkları için kira ödeyemedi, ev sahipleri de kirayı alamadığı için kendi masraflarını karşılayamadı. Biraz da günümüz koşullarında o dönemde yaşananların acısı çıkıyor. Kira fiyatları devletin belirlediği zam oranı üzerinden yapılıyor. Bu oranın daha fazlasını yapamaz ama daha azını yapabilir.Bu biraz da ev sahiplerinin insiyatifine kalıyor" diye konuştu.

Kira artış oranlarında e-devlet üzerinden yapılan sözleşmelere gerek olmadığını söyleyen Çeltik, "Ev sahibinin imzası olmadan elektiriği suyu üzerine alamıyorsun. E-devletten kira sözleşmesi yapma amacın vergisini alabilmek. Kira sözleşmesini her yıl yenilemek zorunda değiliz" dedi.

"Çeşme her zaman birinci sırada"

Yatırım için İzmir ilçelerini değendiren Çeltik, "Şimdi bu konu da İzmir'in neresinden ev alacağınızla alakalı. Bugün Balçova'da üç artı bir ara kat daire 7 milyona satılıyor. İzmir'in parlayan yıldızı olarak belirtecek olursak kumun altın yaptığı yer Çeşme her zaman birinci sırada yer alıyor. Foça ve Karşıyaka'da yükselişte. Torbalı ve Menderes gelişmekte olan ilçeler olduğu için diğerleri kadar kazandırmıyor. Yatırımcılara tavsiyem paran varsa altın değil arsa alacaksın. Arsa her zaman kazandırıyor.Ne kiracıyla uğraşıyorsun ne başka bir şeyle. Niteliği tarsa olacak. Niteliği tarla , bahçe olana yatırım yapmayın. Arsaya imar çıkar ancak tarlaya imar çıkmaz" ifdelerini kullandı.

"Gayrimenkul yatırımlarında tek başına olmanız tehlikeli"



İnternt üzerinden satışa çıkarılan ilanlara yönelik konuşan Süleyman Çağlar Çeltik, "İnternet üzerinden satışa çıkarılan arsanın ada/parsel numaralarını bularak google choreme gibi yerlerden ada/parsel sorgulaması yapılmalı. İlanda belirtilen resimlerle ada/parseli girdiğinizdeki yer aynı mı, değil mi bakmalısınız. Arsa hangi belediyeye kayıtlı ise o belediyeye gidip, arsanın niteliğini, yüz ölçümünü, ada/parselini, sit alanı mı değil mi gibi özelliklerini öğrenebiliyorsunuz. Başka yatırımlarda örnek verecek olursam, altın veya dolar yatırımlarında tek başınıza hareket edebilirsiniz ama gayrimenkul yatırımlarında tek başına olmanız tehlikeli olabilir. İzmir'de Bayraklı, Güzelbahçe, Seferihisar ilçeleri arsa konusunda yatırımcılara değer katan ilçeler" dedi.

"Alacağınız evin tüm detaylarını öğrenin"



Ev alacak yatırımcılara önerilerde bulunan Çeltik, "Emlakçının yetki belgesini görün, kaporayı hemen atmayın, imzayı hemen atmayın. Tapuyu alınca önce vergi dairesine, sonra tapuya, sonra belediyeye gidip güncel rayiç fiyatını öğreniyorsunuz. Bu kurumlara başvurarak önce alacağınız evin tüm detaylarını öğrenmiş oluyorsunuz. Ev alırken bu daha sağlıklı bir yöntem oluyor" diye konuştu.

"Kişinin canından değerli değil"

Son olarak kentsel dönüşüm hakkında konuşan Çeltik, "Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Kırk yaşında binadan üç artı bir daire almışsın kentsel dönüşüm kapsamında müteahhit sana iki artı bir sıfır daire veriyor üstüne 1 milyon TL istiyor. Evin küçülüyor ama değeri artıyor. Yani kentsel dönüşüme benim dairem küçülüyor diye karşı çıkılmasını yanlış buluyorum. En başta kişinin canından değerli değil. Malım küçülmesin, canım gitsin demeyin" tavsiyelerinde bulundu.