Bu devasa şehrin karmaşası içerisinde en sık karşılaşılan ve en fazla can kaybına yol açan sağlık problemi ise istisnasız olarak iskemik kalp hastalıkları ve genel dolaşım sistemi bozukluklarıdır. Günlük yaşamın getirdiği kronik stres, iş hayatındaki rekabet, trafik gürültüsü ve ekonomik kaygılar, İzmirlilerin damar yollarında sessiz bir tahribat yaratmaktadır. Sürekli stres altında olan beden, kalp atış hızını ve kan basıncını sürekli yüksek tutarak kalbi adeta dinlenmeksizin koşan bir sporcu gibi yormakta, bu da ani krizleri ve kalp durmalarını beraberinde getirmektedir.

Kentsel Yaşamın Getirdiği Hareketsizlik Handikabı

Sahil boyunda spor yapan insan manzaralarına sıkça rastlansa da, İzmir nüfusunun çok büyük bir kısmı gününü ofis sandalyelerinde, masa başında veya direksiyon sallayarak geçirmektedir. Bu sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı, metropol insanının en büyük düşmanı olan obeziteyi ve damar içi yağlanmayı tetiklemektedir. Fast-food tarzı hızlı tüketim gıdalarına olan yönelimin artması ve geleneksel ev yemeklerinden uzaklaşılması, özellikle orta yaş grubundaki İzmirlilerde trigliserit seviyelerinin tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. Damarların iç yapısını bozan bu faktörler, beyne veya kalbe giden hayati kanalların tıkanmasıyla sonuçlanan acı tablolara yol açmaktadır.

Tümörler ve Solunum Yolu Hastalıklarının Tehdidi

Ölüm nedenleri sıralamasında kalbin hemen arkasından gelen kanser (kötü huylu tümörler) vakaları da İzmir için oldukça ciddi bir uyarı niteliği taşımaktadır. Özellikle tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranlarının yüksek olduğu gözlemlenen bölgede, akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzdesi hiç de azımsanmayacak seviyelerdedir.

Metropolde Sağlık Farkındalığı

İzmir'de yaşanan bu ölümlerin önüne geçebilmek adına kentsel yaşam rutinlerinin baştan aşağı değiştirilmesi elzemdir. Tıp otoriteleri, plaza çalışanlarından fabrika işçilerine kadar tüm vatandaşların kalp dostu bir diyete geçmelerini, sigaradan kesinlikle uzak durmalarını ve stres yönetimi konusunda profesyonel destek almalarını önermektedir.