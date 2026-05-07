Son Mühür- İzmirli yine musluk başında bekleyecek gibi görünüyor. Bergama’dan Menderes’e kadar uzanan arıza ve bakım listesi bugün de vatandaşın canını sıkacak gibi duruyor. İZSU'nun 7 Mayıs 2026 verilerine baktığımızda, özellikle akşam saatlerinde başlayacak planlı çalışmalar ve gün boyu sürecek ani arızalar nedeniyle su çilesi İzmir’in neredeyse her noktasını sarmış durumda.

Planlı bakım ve altyapı çalışmaları

Güzelbahçe: Atatürk Mahallesi’ndeki bağlantı ve vana onarımı nedeniyle; Atatürk, Çelebi, Kahramandere, Yelki, Mustafa Kemal Paşa ve Çamlı mahallelerinde bu akşam (07.05.2026) saat 20:00’den yarın sabah 06:00’ya kadar 10 saatlik kesinti yapılacak.

Karabağlar: Arap Hasan Mahallesi’nde branşman yenileme çalışmaları sebebiyle, Pazar günleri hariç 22 gün boyunca 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saatlik kesinti uygulanacak.Günlük Arıza ve Bağlantı Kesintileri

Aliağa: Örnekkent Mahallesi'nde anaboru bağlantı çalışması nedeniyle 09:23 - 12:23 arası (3 saat).

Bayraklı: Osmangazi Mahallesi 592/1 Sokak'ta yangın hidrantı değişimi nedeniyle 10:25 - 12:25 arası (2 saat).

Bergama: Turabey Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 09:30 - 11:30 arası (2 saat).

Bornova: Egemenlik, Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde ana boru bağlantısı nedeniyle 09:20 - 12:20 arası (3 saat).

Foça: Fatih, Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde vana arızası nedeniyle 09:40 - 13:00 arası (yaklaşık 3.5 saat).

Foça : Kocamehmetler, Yenibağarası ve Zeytinköy mevkilerinde Gediz Elektrik kaynaklı çalışmalar nedeniyle 09:00 - 15:00 arası (6 saat).

Güzelbahçe: Yelki Mahallesi'nde branşman arızası nedeniyle 10:00 - 12:00 arası (2 saat).

Konak: Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 09:41 - 11:41 arası (2 saat).

Menderes: Oğlananası Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 07:25 - 10:25 arası (3 saat).

Narlıdere: Çatalkaya ve Huzur mahallelerinde (Saffet Baba Sokak civarı) branşman arızası nedeniyle 10:15 - 12:15 arası (2 saat).