Son Mühür / Selda Meşe - İzmir bu yaz sanatla süslenecek uluslararası bir organizasyona kapılarını açıyor. 1982 yılından bu yana Avrupa’nın farklı duraklarında düzenlenen Avrupa Drama Buluşmaları (EDERED), bu yıl İzmir’de gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği’nin iş birliğinde 7 ve 17 Ağustos tarihleri arasında Menderes’te Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde gerçekleşecek olan buluşma, 11 ülkeden tiyatro meraklısı gençleri bir araya getirecek.

Kütüphaneseverler arasından seçilecek

İzmir’in ev sahipliğindeki kampa Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, İsviçre, Litvanya, Finlandiya, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya’dan katılımlar sağlanacak. Bu yılki yerli katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerini aktif olarak kullanan gençler arasından özel olarak seçilecek.

A2 derece İngilizce bilme şartı

Kampa dahil olmak isteyen lise öğrencileri için başvurular 11 Mayıs pazartesi günü başlayıp 1 Haziran’a kadar sürecek. Adayların 14 ila 17 yaş aralığında olması, drama ve tiyatroyla ilgilenmesi veya bir enstrüman çalabilmesi aranan şartlar arasında. Ayrıca uluslararası bir ortam olacağı için katılımcıların en az A2 seviyesinde İngilizce bilmesi şartı da gerekiyor. Kütüphane müdavimi olan gençler, başvurularını "izmir.art" web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kamp programı bir hayli yoğun

On gün sürecek kamp programı oldukça yoğun bir içerik de sunacak. Gençler; yaratıcı drama, hikaye anlatıcılığı, müzik, ritim ve hareket farkındalığı gibi pek çok farklı atölyede yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Avrupa Drama Buluşmaları, tüm ülkelerden gençlerin birlikte hazırlayacağı büyük final gösterisiyle noktalanacak.