Son Mühür/Selda Meşe- İzmir’de tablo günden güne kararıyor. Artan borçları ödeme sıkıntısı çeken vatandaş, kendini bir anda icra dairelerinde bulurken; birçok taşınmaz ise icradan satışa çıktı. İcra dairelerinden gün aşırı taşınmaz satışı yapılırken; listeye yenileri eklendi. Başta Urla olmak üzere, Tire, Bergama, Menderes, Menemen ve Karabağlar’da çok sayıda taşınmaz açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

Urla'da denize sıfır dubleks daire

Urla'da, Torasan Mahallesi, 3047 ada 4 parsel'de yer alan dubleks ev satışa sunuldu. 12 bin 590 bin 87 metrekare alanlı Dostlar Sitesi bünyesinde bulunan dubleks daire konumuyla da alacaklarını heyecanlandırıyor. Denize sıfır konumda bulunan dubleks dairenin zemin katı 50 metrekare alanlı olup 1 adet salon, 1 adet mutfak ve 1 adet tuvaletten oluştuğu, üst katı ise 58 metrekare alanlı olup burada 3 adet oda ve 1 adet banyo-tuvalet bulunduğu açıklandı. Torasan Mahallesinin merkezine yakın konumuyla dikkat çeken olan dubleks ev İlçe merkezine yaklaşık 6 bin 500 metre, İzmir-Çeşme Yolu’na yaklaşık 800 metre mesafede bulunuyor. 16 milyon 250 bin TL değerinde olan dubleks evin satışı için yapılacak açık artırmanın tarih ve saati birincisi için , 27 Temmuz 2026 saat:13.35, ikincisi için ise 31 Ağustos 2026 saat: 13.35 olarak açıklandı.

10 yıllık taşınmaz da listede yer aldı



Tire İlçesinde yaklaşık on yıllık bir taşınmaz da satışa çıkanlar arasında. 48,5 metrekare bodrumda tek hacim depo, zemin katta açık mutfaklı salon, antre, banyo, teras, üst katta biri ebeveyn banyolu 3 oda, banyo, antre ve balkon bölümlerinden oluşan taşınmaz açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. Değeri 6 milyon TL olan taşınmaz için belirlenen açık artırma tarih ve saati, 9 Haziran 2026 saat: 11.19 olarak açıklandı. AÇık artımanın son oturumu ise, 14 Temmuz 2026 saat: 11.19'da yapılacak.

Menemen'den icralık taşınmaz



İzmir'in Menemen ilçesinde de 28 bin 624 metre kare bir taşınmaz da mahkemeden satılığa çıkarılanlar arasında yer aldı. 30 milyon TL değerinde olan taşınmaz için açık artırma usulü yapılacak. Açık artırmanın birincisi, 16 Haziran 2026 saat:10.52, ikincisi ise 14 Temmuz 2026 saat: 10.52 olarak açıklandı.

Zeytinlik alan da satışta



Yüzölçümü olarak İzmir'in en büyük ilçesi olan Bergama'da zeytinlik alanlar da ekonomiden nasibini aldı. Bergama'nın Narlıca mahallesinde bulunan 40.002,56 metre kare yüzölçümüne sahip zeytinlik tarlanın satışa çıkarıldığı duyuruldu. Değeri 12 milyon TL olarak açıklanan zeytinlik tarla için yapılacak olan açık ihale tarih ve saati şu şekilde açıklandı: Birinci açık artıma, 16 Haziran 2026 saat: 10.47, ikinci açık artırma, 14 Temmuz 2026 saat: 10.47

Kerpiç ev de listede!

Menderes'te yerleşim alanı içinde bulunan kerpiç bir ev de satışa sunulanlar arasında yer aldı. Menderes merkezde bulunan avlulu kerpiç evin, alışveriş, sağlık gibi hizmetlere erişiminin kolay olduğu açıklandı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan kerpiç evin değeri 8 milyon 688 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu avlu içinde bulunan ev için açık artırma tarih ve saati belirlendi. Birinci açık artırma, 5 Ekim 2026 saat:14.01, ikinci açık artırma ise 9 Kasım 2026 saat:14.01'de yapılacak.

Karabağlar'dan çoklu icra



Evler, zeytinlikler derken sıra dükkanlara da geldi. Yaşanan ekonomik sıkıntılar mülk sahiplerini zorlamaya devam ediyor. Karabağlar’da iki ayrı mahallede dükkanlar satışa çıkarıldı. Yunus Emre mahallesinde bulunan açık artırma usulü ile satışa sunulacak olan dükkanın yüz ölçümü 26 metre kare olarak belirlenirken, değeri 1 milyon 500 bin TL olan dükkan için yapılacak açık artırma tarihleri, 27 Mayıs 2026 saat 11.52 ve 26 Haziran 2026 11.52 olarak açıklandı. Yine Karabağlar'da bulunan İhsan Alyanak mahallesinde toplu taşıma araçlarının güzergahı üzerinde bulunan bir dükkan satışa çıkarıldı. Konumu nedeniyle dikkat çeken dükkan 108 bin 3 metrekare alana sahip. Gelişme konut alanında kaldığı bildirilenn dükkanın değeri 10 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu dükkan için apılacak ihale tarihleri belirlendi. Açık artırma usulü ile ihale olacak dükkan için birinci açık artırma, 27 Mayıs saat:14.13, ikinci açık artırma ise 26 Haziran 2026 saat:14.13 olarak açıklandı.