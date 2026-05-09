Son Mühür / Selda Meşe- Menderes Belediyesi’nce bir ilke imza atılarak düzenlenen Engelsiz Festival, unutulmaz anlara sahne oldu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, festival alanındaki stantları tek tek ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Başkan Çiçek, katılımcılarla birlikte oyunlar oynayıp pasta keserek bu özel günün heyecanına ortak oldu.

İlk gün bir hayli tempolu geçti

Festivalin ilk günü oldukça yoğun geçti. Sosyolog Zeynep Keskin, Psikolog Almina Kahraman ile eğitmenler Pınar Köken ve Cennet Güner’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi, vatandaş tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Festivalde Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi misafirlerinden Orhan Ceylan ve Hakan Yavuz da sahne alarak okudukları şiirlerle büyük alkış topladı. Sahne programı, Engelsiz Çocuk Evi’nin oyun gösterisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve İzmir Down Sendromu Derneği’nin dans şovlarıyla sürdü. Günün görkemli finali ise Mavi Özel Eğitim Kurumu’nun hazırladığı engelsiz tasarım defilesi ile gerçekleşti.

“Onların sesi olacak çalışmalar yapacağız”

Etkinlikteki konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Bugün burada engelli vatandaşlarımız ile birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Engelli kardeşlerimin bu festivalden keyif alması, memnuniyet duyması benim için çok değerli. Onların sesi olacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Burası çok önemli bir tesis”

Menderes’i herkes için yaşanabilir kılma hedefine dikkati çeken Başkan Çiçek, “Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını artıracak, günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya ve erişilebilir bir ilçe oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda birçok çalışma yürüttük. Bu konudaki en büyük projelerimizden biri Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi ve Sunal Tülbentçi Parkı ve Tesisi oldu. Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evimizde onlarca engelli vatandaşımızı ağırlıyoruz. Şu an festivalimizi gerçekleştirdiğimiz Sunal Tülbentçi Parkı da engelli vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüş aldığımız projelerden biri oldu. Bu proje kardeşlerimize sözümdü ve bu sözü yerine getirdiğim için gururluyum. Tesisimiz her alanıyla engelli kullanımına uygun olarak tasarlandı. Bu sebeple 2 yıldızlı kırmızı bayrak aldık. Bu bayrağı hak eden ilk plaj tesisi olma özelliğiyle de burası çok önemli bir tesis. Tabii ki çalışmalarımız bununla da sınırlı kalmıyor. Birçok engelsiz proje çalışması yapıyor, birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız artarak devam edecek. Herkesin Menderes’i vizyonu ile erişilebilirlikte örnek bir ilçe olmak için çok çalışacağız” diye konuştu.