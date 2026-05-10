Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de yaşayan 49 yaşındaki Songül Okçu için hayat, kızı Miray’ın doğumuyla birlikte bambaşka bir mücadeleye dönüştü. Hem Down sendromu hem de otizmle yaşayan Miray ile verdikleri bu zorlu savaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yurdoğlu Engelli Çalışmaları Merkezi ile tanışınca rotasını değiştirdi. Eskiden kızının kendine zarar vermesini önlemek için ellerine eldiven, başına kask takmak zorunda kalan anne, bugün o günleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyor.

Eğitimle gelen bağımsızlık

Merkezin sunduğu profesyonel destek, Miray’ın fiziksel ve algısal gelişiminde gözle görülür bir fark yarattı. Songül Hanım, kızının en basit görünen ama kendileri için devasa bir adım olan merdiven çıkma becerisini burada kazandığını anlatıyor. "Bu benim için bir mucize" diyen anneye göre, merkezin disiplinli ve sevgi dolu yaklaşımı Miray’ın dünyasını değiştirdi.

Anneler nefes alıyor

Burası sadece çocuklara yönelik bir okul değil, aynı zamanda annelerin omuzlarındaki yükü paylaştıkları bir durak. Songül Okçu, Miray eğitimdeyken kendisinin de resimden yogaya, danstan psikolojik desteğe kadar pek çok imkandan faydalandığını belirtiyor. Hatta bu süreçte sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanarak 6 kilo verdiğini ve ilk kez bir şehir gezisine (Ödemiş) katılma fırsatı bulduğunu söyledi.

"Sadece bir kurum değil, bir yuva"

Toplumun kendilerine karşı daha duyarlı olması gerektiğini hatırlatan Okçu, belediyenin bu hizmetini bir "liman" olarak tanımlıyor. Başkan Cemil Tugay’ın bu merkezi açmasıyla birlikte, "özel çocuk annesi" olmanın getirdiği yalnızlık hissinin yerini güven duygusuna bıraktığını ifade etti.

Şu an Songül ve Miray için gelecek, o eski gri günlerden çok daha renkli. İzmir’in bu kapsayıcı hizmeti sayesinde, bir aile daha "arka planda" kalmaktan kurtulup hayata sıkı sıkıya tutunmuş durumda. Songül Hanım'ın da dediği gibi artık arkalarında dağ gibi duran bir destek var ve bu destek onlara sadece eğitim değil, yaşama sevinci veriyor.