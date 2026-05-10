Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kuyucu, İzmir’de bu sene içerisinde yağmurların geçici olarak bir iyileşme sağladığına vurgu yaparak, gelecekte kuraklık problemleri ile karşı karşıya kalabileceğimizi kaydetti.

Yusuf Kuyucu: Su varlığımız 40 yıl önce talebi karşılıyordu

İzmir’deki su varlığının 40 sene önce talebi karşıladığının altını çizen Prof. Dr. Yusuf Kuyucu, vahşi sulamadan damla sulamaya geçen çok fazla çiftçinin olduğunu belirterek, "Bu sene yağmur yağdığına bakmayın, 2040'tan sonra durumların kötü olduğunu söylemek mümkündür.

Su varlığımız 40 yıl önce talebi karşılıyordu. Ne gelişti ve ne arttı? Aynı tarım alanları duruyor. Artık bir bardak suyun başında bekleyenler var. Değişen ne peki? Kesinlikle paydaş arttı. Vahşi sulamadan, damla sulamaya geçen çok fazla çiftçimiz var." şeklinde konuştu.

“Hayvancılık suyu tek başına tüketmiyor”

Son olarak, gelecekteki modernize tarım sistemleri için seracılığın öğrenilmesi gerektiğini kaydeden ve su talebinin yönetilmesinin çok önemli bir husus olduğun aktara Kuyucu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada asıl suyun talebini yönetmek lazım, en büyük pay tarımındır. Biz su vermeyelim diyemiyoruz bahçeye. Önceliklendirmelerde bahçe önemlidir. Dikili tarımda bunu yapamazsın. Şimdiden sera eğitimi ve destekleri verilmesi gerekiyor. Ayrıca hayvancılık tek başına suyu tüketmiyor. Sanayi ve su tüketimini kesinlikle bilmiyoruz. Biz talebi ekilecek ürünü yönetebilirsek, halledebiliriz."