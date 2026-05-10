Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Gençlik Nerede?” temalı karikatür sergisi, şehrin en işlek noktalarından biri olan Vasıf Çınar Meydanı’nda hizmete girdi. Sokaktan geçen herkesi durup düşünmeye davet eden bu sergi, 29 Mayıs’a kadar kapılarını açık tutacak.

Zihinlerindeki sorunları resme döktüler

Türkiye’nin her bir yanından yarışmaya katılan çizerler, kalemlerini bu kez gençler için oynattı. Sergide yer alan eserler; gençlerin yalnızca neşesini değil, geçim sıkıntısından gelecek kaygısına, hayallerinden karşılaştıkları engellere kadar birçok konuyu mizahın keskin ve düşündürücü bakış açısıyla aktarıyor.

Karikatürlerin her biri, aslında bugün bir gencin zihninde barındırdığı sorunları kağıda dökülmüş hali olarak kendini gösteriyor.

Sanat galeriden sokağa taştı

Organizasyonun en güzel yanlarından biri, dört duvar arasında olmaması. Vasıf Çınar Meydanı’nın açık alanında yapılan sergi, sanatı günlük hayatın içine taşıyor.

İşe giderken, vapurdan inerken ya da yalnızca yürüyüş yaparken bu karikatürler ile karşılaşabiliyorsunuz. Belediye ekipleri tarafından yapılan bu çalışma, gençliğin sorunlarını kentin tam merkezinde görünür kılıyor.