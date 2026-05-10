Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir, Menemen’de bulunan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) bünyesinde görev yapan Dr. Perihan Takı Akap, Türkiye’deki tarımsal sulama yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yapılması gerekenleri aktardı.

Perihan Takıp Akap: Tarımsal sulamada tatlı suları kullanıyoruz

Türkiye’deki nehir akışı rejimlerinin genellikle ülke bazında yetersiz olduğunu aktaran ve tarımsal sulamada tatlı suların kullanıldığını aktaran Dr. Perihan Takı Akap, "Nehir akışı rejimleri genellikle Ülkemiz bazında yetersizdir. Geçtiğimiz yıl düzensiz yağışlar almıştık. Biz en fazla tarımsal sulamada tatlı suları kullanıyoruz. Sulama mühendisliği, toprak mühendisliği oldukça önemli.” dedi.

“Suyumuzu yönetmemiz gerekiyor”

Ayrıca, Türk tarımı olarak artık entegre su yönetimine girilmesi gerektiğinin altını çizen Akap, havza bazında suyun yönetilmesi gerektiğini savunarak, "Maalesef damla sulama ile yüzey sulama yapıldığını gördük tarımsal sulamada temel hedefimiz ulusal ekonomiye katkı sağlamaktır. Bunun için zaman, planlama ve havza ölçeği çok önemlidir. Artık entegre su yönetimine girmemiz gerekiyor. Araştırma geliştirme ve işbirliği faaliyetlerinin yapılması gerekiyor. Sonrasında da havza bazında suyumuzu yönetmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

“Su kaynaklarımızın kalitesi düşüyor”

Son olarak, su kaynaklarının yok olmadığını ancak kalitesinin düştüğünü aktaran Dr. Perihan Takı Akap, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Su kaynaklarımız yok olmuyor ancak kalitesi düşüyor. Sonuç olarak aslında hepimizin malumu modern sulamanın çiftçilerimize benimsetilmesi gerekiyor. Sulamanın doğru zamanda yapılması gerekiyor. Gübrenin ve sulamanın entegre bir şekilde yapılması gerekiyor. Kuraklığa duyarlı bitki türleri geliştirilmelidir. Drenaj olmazsa olmazımızdır."