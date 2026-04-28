Son Mühür/Merve Turan- İzmir'de turizimciye müjdesi verilen o karar 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girecek. Resmi ilan sitesinde resmen yer alan karara göre turizmcilerin en çok dert yandığı konulardan biri olan fahiş su faturalarına gelen düzenleme içleri ferahlattı.

Başkan Tugay suya indirim müjdesini verirken "Tabii ki suyu boşa harcamayalım ama otellerimizin yükünü de biraz olsun hafifletelim" demişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı olağanüstü toplantısında alınan kararda 1 Mayıs 2026 itibariyle yaklaşık yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

İşte çevreci turizmciyi ödüllendiren ve faturaları hafifleten yeni dönemin resmi ilan sitesindeki tüm ayrıntıları:

15 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, su abone gruplarına bir yenisi eklendi: Sürdürülebilir Turistik Tesis Aboneliği. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onaylı “Sürdürülebilir Turizm Belgesi”ne sahip olan oteller, pansiyonlar, tatil köyleri ve butik oteller artık bu ayrıcalıktan yararlanabilecek.

Belgesi olmayan "işyeri" tarifesinden ödeyecek!

Yeni yönetmelik net bir çizgi çekiyor: Eğer tesisinizin Sürdürülebilir Turizm Belgesi yoksa veya bu belgeyi ibraz etmiyorsanız, su ve atıksu faturalarınız standart "işyeri tarifesi" üzerinden hesaplanacak. Çevreci yatırımlarını belgeleyen tesisler ise hem su kullanımında hem de atıksu hizmetlerinde avantajlı konuma geçecek.

Bu 3 noktaya dikkat!

Yönetmelik, avantajlı tarifeyi kullanan işletmelere önemli bir sorumluluk da yüklüyor. Sürdürülebilir Turizm Belgesi;

İptal edilirse,

Askıya alınırsa,

Veya geçerlilik süresi dolarsa,

işletmecilerin bu durumu en geç 1 ay içerisinde idareye yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

Haksız kullanıma ağır yaptırım!

Bildirim yapmayan veya belgesi geçersiz olduğu halde indirimli tarifeyi kullanmaya devam edenler için ise şu ifadeler kullanıldı:

"Sürdürülebilir turizm tarifesinden yararlanan aboneler, Sürdürülebilir Turizm Belgesinin herhangi bir sebeple iptal edilmesi, askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması hallerini 1 ay içerisinde İdareye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya belgesi geçersiz olduğu halde tarifeden yararlanmaya devam eden abonelerden haksız yararlanılan tarife tutarı belgenin iptali, askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması tarihinden itibaren işbu yönetmeliğin 41 inci madde hükümleri uygulanmak sureti ile genel hükümlere göre tahsil edilir. “Sürdürülebilir Turizm Belgesi” ibraz etmeyen konaklama tesisleri atıksu işyeri tarifesinden işlem görür.