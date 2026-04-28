SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü anlamlı iş birliğine imza attı. Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümü anısına düzenlenen “Bir Destandır Çanakkale” gezisiyle, adliye çalışanları ve aileleri tarihin yazıldığı topraklarda bir araya geldi. Kapsamı oldukça geniş tutulan organizasyona, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki denetimli serbestlik müdürlüğü, ceza infaz kurumları ve adliye personelinin ortaokul ile lise çağındaki çocuklarının yanı sıra şehit ve gazi yakınları, engelli bireyler ve kırılgan gruplarda yer alan vatandaşlar katılım sağladı.

"Mücadeleyi Yerinde Hissettik"

Gezi boyunca rehberler eşliğinde savaşın geçtiği alanları ziyaret eden katılımcılar, duygusal anlar yaşadı. Organizasyona katılan bir infaz koruma memuru,“Bu güzel organizasyonu düzenleyen Başsavcımıza ve emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum. Sayelerinde Çanakkale ruhunu, mücadelenin yaşandığı topraklarda yakından tanıma ve şehitlerimize dua etme fırsatı bulduk. Ailece gördüğümüz ve dinlediğimiz her şeyden çok etkilendik' sözleri geziye damga vurdu.

Çocuklar İçin Unutulmaz Bir Deneyim

Özellikle çocukların ve gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi hedefleyen gezide, ailelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Yine bir başka infaz koruma memuru, "Oğlumun mutluluğunu kelimelerle anlatmam mümkün değil, çok güzel bir gün oldu" derken; denetimli serbestlik müdürlüğünde görevli personel de hafta sonunun muhteşem geçtiğini belirterek, “Bu imkânı sağlayan Başsavcımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Ailece muhteşem bir hafta sonu geçirdik' dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle personel motivasyonunu artırmaya ve toplumsal değerleri diri tutmaya devam edeceği öğrenildi.