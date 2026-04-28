Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümü kapsamında özel bir gezi programı organize etti.

Bir Destandır Çanakkale adı verilen bu anlamlı etkinlikte adliye çalışanları ceza infaz kurumu personeli ve denetimli serbestlik müdürlüğü çalışanlarının çocukları yer aldı. Gezi kafilesine ayrıca şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlar da eşlik etti.

Duygu dolu anlar anılara eklendi

Organizasyona katılan bir infaz koruma memuru, hislerini paylaşırken en çok Çanakkale ruhunu yerinde hissetmenin kendilerini etkilediğini iletti. Başsavcılığa ve emeği geçenlere teşekkür eden memur "Şehitlerimizin huzurunda dua etmek o mücadeleyi topraklarında dinlemek ailece bizi çok duygulandırdı" dedi. Bir başka çalışan ise çocuğunun mutluluğunun her şeye değdiğini kelimelerin bu sevinci anlatmaya yetmeyeceğini belirtti.

Memurlar memnun ayrıldı

Denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan personeller de hafta sonunu kapsayan bu yolculuktan oldukça memnun. Bakanlığın ve Başsavcılığın sağladığı bu imkan sayesinde hem tarih bilincinin tazelendiğini hem de ailece vakit geçirme şansı bulduklarını dile getirdiler. Ortaokul ve lise çağındaki gençlerin yoğunlukta olduğu kafilede, tarihi alanlar uzman rehberler eşliğinde gezildi.

Bu geziyle birlikte özellikle gençlerin ve özel kişilerin sosyal hayata katılımı hedeflenirkn tarihi mirasın yerinde görülmesi sağlandı. İzmir’den hareket eden otobüslerle Çanakkale’ye giden grup bölgedeki anıtları ve savaşın geçtiği cepheleri ziyaret ederek programı tamamladı.