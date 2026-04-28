Son Mühür- Güzelbahçe’de yaşayanlar ve spor tutkunları için heyecan verici bir gelişme var. Güzelbahçe Belediyesi, Kahramandere Mahallesi’ne modern bir spor tesisi kazandırmak için kolları sıvadı. Hayata geçirilecek spor tesisi için 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 11.30’da Encümen Toplantı Salonu’nda on yıllığına kiraya verilmek üzere ihale yapılacak.

Rakamlarla yeni spor tesisi!

İşin ekonomik boyutu biraz detaylı ama özetlemek gerekirse; tesisin yapım maliyeti KDV dahil yaklaşık 72 milyon TL olarak hesaplanmış. İşletmeci ise aylık 1 milyon TL (yıllık 12 milyon TL) kira bedeli üzerinden ihaleye girecek. Toplamda 83 milyon TL’yi aşan bu dev proje için isteklilerin yaklaşık 2,5 milyon TL civarında bir geçici teminat yatırması gerekiyor.

İhaleye katılacaklar dikkat!

Spor tesisi ihalesine katılmak isteyenlerden, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, adli sicil belgesi, imza beyannamesi istendi.

İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiler için ise, ticaret sicil tasdiknamesi ve oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazeteleri ,imza sirküleri, nüfus kayıt örneği ve adli sicil belgesi istendi.

İhaleye teklif verecek olan katılımcıların ihale zarflarını 20 Mayıs 2026, saat 10:45’e kadar, Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerektiği, bu saate kadar ihale zarflarını vermeyenler inihaleye katılamayacağı duyuruldu.