Son Mühür / Osman Günden - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’de katı atık yönetimi ve belediyecilik hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. İzmir’in Ege Bölgesi’nin öncü kenti olması gerekirken, atıklarını çevre illere gönderen bir “lojistik yük” haline getirildiğini savunan Çankırı, mevcut durumu “irade eksikliği ve plansızlık” sözleriyle eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"İzmir bugün sadece çöpünü değil; iradesizliğin, plansızlığın ve yönetilemeyen bir kentin enkazını taşıyor. Ege’nin vizyon lokomotifi, amiral gemisi olması gereken İzmir; ne zamandan beri atığını komşusunun bahçesine bırakan bir "lojistik yük" haline getirildi?"

Sitem dolu sözler

''Manisa artık "yeter" diyor, Akhisar "sabrımız bitti" diye haykırıyor! Kendi evini süpürmekten aciz, çöpünü çevre illerin insafına ve merhametine mahkum eden bir yönetim anlayışı; bu şehre vizyon değil, ancak mahcubiyet vaat eder. Manisa’nın bugün ortaya koyduğu direnç ve kapasitenin arkasında geçmişte Cumhur İttifakı ile şekillenen yönetim anlayışı varken, İzmir’in içine düştüğü bu tablo da ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetim pratiğinin bir sonucudur.''

''Kimin tercihi?''

''Yamanlar projesi orada bir "ibret vesikası" gibi duruyor. Bilim onayladı, izinler alındı, dosya hazırlandı... Peki, o proje neden belediyenin "tozlu raflarına" kurban edildi? Bu bir engelleme değil, bu bir tercihtir! İzmir’i milyonluk nakliye faturalarına, egzoz dumanına ve vahşi depolamaya hapsetmek kimin tercihi?''

''Beceremedik mi?' diyeceksizniz?

''İstanbul 90’larda bu defteri kapattı, Ankara 2000’lerde çözdü. Dünya çöpü enerjiye ve ekonomiye dönüştürürken, İzmir neden hala kendi öz kaynağını yönetemeyip kapı kapı "çözüm dileniyor"?

Piriştina’nın vizyonundan, Özfatura’nın iradesinden geriye sadece bu "savrulma" mı kaldı? Şimdi dürüst olun: Havalar ısındığında, o geniz yakan koku pencerelerden içeri sızdığında İzmirlilere ne anlatacaksınız? "Yine mi engel oldular" masalını mı servis edeceksiniz, yoksa "Beceremedik" mi diyeceksiniz?''

''Depremi nasıl yöneteceksiniz?''

''En basit belediyecilik görevi olan "çöpü" bile yönetemeyen bir akıl; yarın depremi nasıl yönetecek, kentsel dönüşümü nasıl başaracak, bu şehre nasıl nefes aldıracak? Açık ve net soruyoruz: İzmir’in yükünü daha kaç şehrin kapısına "emanet" bırakacaksınız? Bu halk, beceriksizliğinizin bedelini daha ne kadar "koklayarak" ödeyecek?''

''Rahatsız etmeye devam edeceğiz...''

'2Bu uyarıyı buraya tarihe not düşüyorum: Yazın o koku şehri esir aldığında; mazeret üretenlerin karşısında mağduriyeti değil, bu kentin çalınan yıllarının ve çiğnenen onurunun hesabını soran çelikten bir iradeyi bulacaksınız!

O zaman geldiğinde sakın bizleri "belediyeyi suçlayacak konu aramakla" itham etmeyin. Yineliyorum, çünkü biz: SİZİ RAHATSIZ ETMEYE, BECERİKSİZLİĞİNİZİ YÜZÜNÜZE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ!''