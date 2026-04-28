Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde belediye ile Tüm Bel Sen İzmir Şubeleri arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için başlatılan eylem bugün de devam ediyor. Dün CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile görüşme yapan memurların sendika yöneticileri belediye önünde seslerini duyurmaya devam ediyor.

Öte yandan, dün CHP’li Güç’ün belediye başkanlarıyla görüşüp sendikalara geri dönüş yapacağını söylediği öğrenilmişti. Sendika, CHP’li Güç’ten gelecek yanıtı bekliyor. Dönüş gerçekleştiğinde, olumlu ya da olumsuz kararı memurlara duyuracaklarını ifade ettiler. Karara göre yarın Kültürpark’tan CHP İzmir İl Binası’na yürüyüş düzenleyeceklerini belirtecekler.

“Belediye dönüş sağlamazsa…”

Mücadelenin devam edeceğini belirten Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar, “ bu saatten sonra bizim için susmak yok. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Diğer sendikalarla birlikte Yarın CHP İl Binası’na yürüyeceğiz. Belediye tarafından dönüş olmazsa eylemlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

“Her kuruş hesaplarımıza derhal yatırılmalıdır”

Belediye tarafından oyalandıklarını belirten Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Sekreteri Nurcan, “ İmzalanan sözleşme tartışmaya kapalıdır. Rakamları konuşmak için değil yok sayılan irademize sahip çıkmak ve hesap sormak için toplandık. Gasp edilen alacaklarımız derhal ödenmelidir. Aylardır sabredin, bekleyin diyerek oyalanıyoruz. TİS’ten alacağımızın 7 aydır gecikmesi hak ihlalidir. Emeğimizin karşılığı olan her kuruş hesaplarımıza derhal yatırılmalıdır. Kazanılmış haklarımızı sınıra çekmekle ortadan kaldırılamaz. Meydanlarda mücadele ederek kazanılmış haklarımız masa başında alınamaz. Geriye dönük tüm alacaklarımız eksiksiz ödenmelidir. Sınıra çekme müdahalesi olmadan aynen uygulanmalıdır. Bu mesele irade meselesidir. Bizler geri adım atmayacağız. Haklarımızı alınca kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi

Bozok: Belediye başkanları sorumluluktan mı kaçıyorsunuz?

Belediye başkanlarına seslenen Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Emeği çalınan, kazanılmış hakları tasarruf adı altında tırpanmış belediye emekçileri için toplandık. Belediye başkanı kaçak dövüşmeyi bırakın görüşmeye gelin. Belediye başkanlarının hukuki sorumluluk zırhına bürünerek TİS’ten kaçtıkları ifade edilmiştir. Belediye başkanlarına soruyoruz: Sorumluluktan mı kaçıyorsunuz? Tasarrufu neden memurlardan başlatıyorsunuz? Şov projelerine akıttığınız paralar hangi vicdana sığmaktadır? 2024, 2025 yıllarından kalma bordrolarımız kapı gibi dururken hangi yüzle kazanımı TİS’lerimizi yarı yarıya düşürdük diyorsunuz? Belediye emekçisini açlık sınırı altına indiren bu sayı vicdana uymaz.