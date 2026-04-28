Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, partisinin İzmir ekibiyle bir araya gelerek önümüzdeki dönemin stratejisini belirledi.

İl Başkanı Bilal Saygılı’nın da katılımıyla yapılan toplantıda, kuzey ilçelerinden gelen mahalle başkanları ve yönetim kurulu üyeleri salonda yerini aldı.

Kasapoğlu, konuşmasında ekibin önemine vurgu yaparken, İzmir'de çalışmalarını yoğunlaştıracaklarının altını çizdi.

"Yirmi beş yıla yakın bir mücadele"

AK Parti’nin çeyrek döneme yaklaşan siyasi yolculuğunun altında kuvetli bir teşkilat yapısı olduğunu belirten Kasapoğlu, kazanılan başarıların rastlantı olmadığını dile getirdi. Teşkilatın her kademesinin bu süreçte önemli rol üstlendiğini söyleyen Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık çeyrek asırdır dünya siyasi literatüründe bir ilk olarak, bir demokrasi örneği olarak her defasında milletimizin teveccühüne mazhar olmuş bir harekettir.

İşte bu hareketin bel kemiği, omurgası, olmazsa olmazı; teşkilatıdır. İşte o teşkilatlar, il teşkilatıyla, ilçeleriyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla ve ülkemizin her bir noktasına uzanan mahalleleriyle, mahalle başkanlarıyla bir örnektir.

Çeyrek asır… Dile kolay. Yirmi beş yıla yakın bir mücadele. Ve kurulduğu andan itibaren iktidarda bulunmuş, halkımızın iktidar görevini verdiği bir hareket.

Her defasında sandık milletimizin önüne konduğunda o sandıktan lider çıkmak o sandığı AK Parti oylarıyla doldurmak işte bu teşkilatın, bu aziz teşkilatın, bu güzide kadronun zaferidir.”

"Demokrasilerin namusu sandıktır arkadaşlar"

Demokrasinin dayanağının sandık güvenliği ve seçmen iradesi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, mahalle başkanlarına seslenerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Siyasi ahlak vurgusu yapan Kasapoğlu,

“Demokrasilerin namusu sandıktır arkadaşlar. Biz sandıkta, AK Parti hareketi olarak, AK Parti siyaseti olarak başkasına ait ne bir oya tenezzül ederiz ne de tek bir oyumuzu bir başkasının istismar etmesine müsaade ederiz.

O yüzden değerli arkadaşlar, mahalle başkanları, ilçe yönetimleri bu teşkilatı bugüne kadar omuzlayıp bugünlere getiren bu güzide arkadaşlarımız inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de yine tüm dünyanın siyasi literatürüne, demokrasi literatürüne uygun bir şekilde kendilerini güncelleyip daha aydınlık yarınlar için, daha adil bir dünya için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni zaferler için yola düşecekler.” ifadelerini kullandı.

"Yüce millete tepeden bakmadan gönül birlikteliğini yansıtacağız"

İzmir’in kapasitesine ve partinin şehirdeki planlarına de değinen Kasapoğlu, İl Başkanı Bilal Saygılı’nın çalışmalarına olan güveninin bir kez daha altını çizdi.

İzmir’in Ankara’da daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kasapoğlu, “İzmir Türkiye’nin en güzel illerinden biri. Güzel İzmir. İzmir’e dair hayallerimiz var.

Bu dava bayrağını İzmir’de daha yukarı doğru taşımamız gerekiyor. O yüzden daha çok çalışacağız. İzmir’deki pilotumuz Bilal Saygılı başkanımız, kendisi aynı zamanda ralli pilotudur da.

Önümüzdeki süreçte hem yerel hem de genel seçimler, onun liderliğinde, ilçe başkanlarımızla, kadın kollarımızla ve tabii ki birbirinden değerli ve kıymetli çok büyük sorumluluk taşıyan mahalle başkanlarımızın sırtında yükselecek ve bu kutlu bayrağı İzmir’in en yüksek noktasına taşıyacağız.

Ben buna inanıyorum. Bugün burada bulunan ilçe ve mahallelerde çok büyük hedeflerimiz var. İzmir’de 8 milletvekilimiz var.

Açıkçası AK Partinin Meclisimize İzmir’den daha fazla temsilci göndermesi lazım. İzmir parlamentoda daha fazla arkadaşımızla, daha güçlü şekilde temsil edilmeli.

Bugüne kadar nasıl inanarak gayret göstererek ve bu ülkenin siyasi hayatına yeni kavramlar yeni metotlarla birlikte geldiysek bundan sonra da asla taviz vermeden, asla boşluk bırakmadan, bir anlık gaflete dahi düşmeden yine aynı şekilde çalışarak, inanarak ve bugünkü gibi bir ve beraber olarak devam edeceğiz.

Tüm İzmir’de daha aktif olacağız, sahada daha güçlü olacağız, ev ev dolaşacağız, hane hane kapıları çalacağız, çarşıda olacağız, pazarda olacağız. Bu hareket bir taban siyaseti.

Bir vizyon ortaya koyan, halktan kopmadan halkla birlikte aynı hissiyatı paylaşarak, empati kurarak ve asla bu yüce millete tepeden bakmadan 30 ilçede bu gücü, bu gönül birlikteliğini yansıtacağız.” mesajını verdi.