İzmir Aliağa'da jandarmanın özverisi sayesinde bir evde kurulan uyuşturucu deposu ortaya çıkarıldı. Sıradan bir konut gibi görünen ancak içerisi bir seraya dönüştürülen adrese gerçekleştirilen baskında, piyasaya sürülmeye hazır kilolarca uyuşturucu ve yüzlerce kök kenevir bulundu.

Her odaya ayrı düzenek kurulmuş

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip, ekipleri Aliağa’daki o eve yönlendirdi.

Narkotik ve İstihbarat şubelerinin birlikte yaptığı baskında, evin bölümlerinin kenevir yetiştirmek için profesyonelce hazırlandığı görüldü.

İçeride kenevirin hızlı büyümesini sağlayan özel ışıklandırmalar, havalandırma sistemleri ve çeşitli yetiştirme malzemeleri ele geçirildi.

Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerinin evde yaptığı kapsamlı aramalar sonucunda yalnızca bitki değil, satışa hazır halde paketlenmiş maddeler de bulundu. Operasyonun ele geçirilenler ise şu şekilde,

4 kilo 50 gram esrar ve skunk,

279 kök Hint keneviri bitkisi,

2 adet ruhsatsız av tüfeği,

Hassas teraziler ve üretimde kullanılan teknik ekipmanlar.

Şüpheliler cezaevine gönderildi

Operasyon esnasında kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının sonrasında adliyeye götürüldü. Çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları kabul eden zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "izinsiz kenevir üretimi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.