İzmir Aliağa'da, "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ekipler aranan şahısların izini sürdü!
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan kişilerin belirlenerek adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan A.M.S.'nin ilçede bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
9 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası!
Yapılan incelemeler sonucunda A.M.S. hakkında, "çocuğun cinsel istismarı" ile "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 9 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Cezaevine teslim edildi!
Adli işlemleri noktalanan A.M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.