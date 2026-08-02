İzmir ile Almatı arasında başlatılan yeni uçuş hattının ilk seferi, XQ822 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçakla yapıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanan uçak için İzmir’de uğurlama, Almatı Havalimanı’nda ise özel bir karşılama töreni düzenlendi. İki kent arasındaki direkt uçuşların salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün karşılıklı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Milyonlarca yolcuyu ağırlayan iki dev havalimanı buluştu

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 2026 yılının ilk altı ayında 5 milyon 994 bin 584 yolcuya hizmet verirken, Almatı Havalimanı ise aynı dönemde 5 milyon 761 bin 269 yolcuyu ağırladı. Her iki havalimanı da 2025 Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde kendi kategorilerinde en iyi havalimanları arasında yer alarak uluslararası alanda başarısını kanıtladı.

Ticaret, turizm ve kültür bağları güçlenecek

Yeni hattın açılışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TAV Havalimanları Grup Başkanı Mete Erna, portföylerinde yer alan iki stratejik havalimanının direkt seferlerle birbirine bağlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Erna, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"TAV Havalimanları olarak faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada havayolu iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte destinasyonlarımızın bağlantılarını güçlendirmek, turizmin gelişimine katkı sağlamak ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu yeni hattın da Türkiye ile Kazakistan arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyoruz."