İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başantrenör Orhun Ene'nin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kadroya yapılan takviyelerle yeni sezon yapılanmasını büyük ölçüde tamamladı. Hem yerli rotasyonunu hem de yabancı oyuncu kadrosunu güçlendiren İzmir ekibi, şu ana kadar 11 basketbolcu ile sözleşme imzaladı. Petkimspor bu süreçte yerli oyunculardan Yiğit Onan, Thomas Akyazılı, Ozan Yılmaz, Tibet Görener ve Yusuf Gündüz'ü kadrosuna katarken; yabancı transferde ise Nathan Mensah, Max Abmas, Keandre Cook, Jarrod Uthoff, Chris Horton ve Khyri Thomas ile anlaşma sağladı.

Yeni hamleler fırsat transferlerine göre şekillenecek

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro kurma çalışmalarında sona yaklaşan Aliağa Petkimspor'da ana rotasyon belirlenmiş oldu. Başantrenör Orhun Ene ve ekibinin yeni sezon planlamasını büyük oranda bitirdiği aktarılırken, kulüp yönetiminin bundan sonraki süreçte aceleci davranmayacağı belirtildi. İzmir ekibinin transfer döneminin kalan kısmında sadece kadroya doğrudan katkı sağlayabilecek uygun fırsat hamleleri çıkması halinde takviye yapacağı ifade edildi.