Son Mühür / Osman Günden - İzmir genelindeki Buca Gediz, Çiğli Ataşehir, İnciraltı, Mersinli ve Torbalı otobüs garajlarında uygulanan sistem sayesinde her ay yaklaşık 2 bin 200 ton su geri dönüştürülüyor. Yapımı süren Adatepe Garajı ile ihalesi tamamlanan Urla Garajı’ndaki yeni tesislerin de hizmete girmesiyle su geri kazanım oranının yüzde 85’e çıkarılması hedefleniyor. Periyodik bakımlarla su kalitesi, kimyasal parametreler ve pH değerleri sürekli takip edilen sistemde, arıtma süreci sonunda ortaya çıkan atıklar ise mevzuata uygun şekilde lisanslı tesislere gönderiliyor.

Gri su kullanılıyor

ESHOT, garajlarındaki yağ tutuculu arıtma tesisleriyle kimyasal ve yağ atıklarını filtreleyerek bu maddelerin toprağa ve suya karışmasını engelliyor. Yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında ayrıca Buca Gediz Atölye ve Garajı’nda gri su sistemi de uygulanıyor. Günlük yaklaşık 10 ton gri suyun arıtılarak sisteme dahil edilmesiyle birlikte, bu tesisteki otobüs yıkama işlemlerinin tamamı geri kazanılmış suyla gerçekleştiriliyor.

"Yüzde 80'ini geri dönüştürüyoruz"

Su kaynaklarını korumanın bir zorunluluk haline geldiğini belirten ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı ve Bakım Şube Müdürü Vekili Suphi Sarıkaya, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"İklim krizinin ve kuraklığın etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bu nedenle otobüslerimizin iç ve dış yıkamasında kullandığımız suları gelişmiş arıtma sistemlerimizle yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Bugün yıkama sularımızın yaklaşık yüzde 80’ini geri dönüştürüyoruz. Urla ve Adatepe garajlarımızdaki yeni tesislerin de devreye girmesiyle bu oranı yüzde 85’e çıkarmayı hedefliyoruz. Her ay yaklaşık 2 bin 200 ton suyu yeniden kullanarak hem su kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlıyor hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz."