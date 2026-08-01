Rennes Galatasaray maçı, taraftarların takvimine çoktan not edildi. Kadrodaki son durum ve yeni transferlerin sahadaki görüntüsü, karşılaşmaya olan ilgiyi artırdı.

Sezon öncesi bu tür sınavlar, teknik ekip açısından eksiklerin görülmesi adına önem taşıyor. Bu nedenle mücadelenin saati ve yayın kanalı sık sorulan başlıklar arasına girdi.

Karşılaşmanın tarihi ve başlama saati belli oldu

Galatasaray ile Rennes arasındaki mücadele 2 Ağustos Pazar akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

Bu maç, sarı-kırmızılıların hazırlık dönemindeki dördüncü sınavı olacak. Takım, sezon açılışına kadar geçen sürede form tutma ve uyum çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlık maçlarında sonuçtan çok performansın konuşulduğu bilinen bir gerçek. Yine de güçlü bir Fransız rakip karşısında alınacak görüntü, takımın hazırlık düzeyi hakkında fikir verecek.

Rennes Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Yayın şifreli biçimde gerçekleşecek.

Dolayısıyla karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın aboneliğine sahip olması gerekiyor. Şifresiz bir alternatif kanal duyurulmadı.

Maç saatinin akşam 21.00 olması, geniş bir izleyici kitlesinin ekran başında toplanmasını sağlayacak. Hafta sonuna denk gelmesi de ilgiyi artıran bir etken.

Sarı-kırmızılıların hazırlık takvimi sürüyor

Galatasaray'ın özel maç programı Rennes karşılaşmasıyla sona ermeyecek. Takım, 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 21.00'de Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

İspanyol ekibiyle oynanacak mücadele, sezon öncesi son provalardan biri olarak değerlendiriliyor. İki güçlü Avrupa rakibiyle yapılacak bu maçlar, kadro planlamasında teknik heyete veri sunacak.

Taraftarlar ise hazırlık sürecinin ardından lig başlangıcını bekliyor. Sarı-kırmızılı kulüpte hedef, sezona yüksek tempoyla giriş yapmak.

Kamp döneminde oynanan maçlar, yeni gelen oyuncuların takım oyununa adapte olması açısından da kritik bir işlev görüyor. Teknik ekip, bu karşılaşmalarda farklı isimlere süre vererek rotasyon derinliğini ölçme fırsatı buluyor. Rennes maçı da bu planlamanın parçası olarak sahnelenecek.