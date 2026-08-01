SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru sisteminin yürürlüğe girdiği 23 Eylül 2012 tarihinden 30 Haziran 2026’ya kadar olan dönemi kapsayan kapsamlı veri tablosunu kamuoyunun erişimine sundu. Resmi internet sitesi üzerinden ilan edilen raporda, başvuruların yıllara göre seyri ve karara bağlanma oranlarının yanı sıra 'Olağanüstü Hal' döneminde yapılan başvurulara dair özel parantez açıldı.

72 Binden Fazla Dosyaya 'Kabul Edilemezlik'

Yayımlanan verilerde, OHAL sürecinde AYM'ye yapılan yoğun başvuruların istatistiklere nasıl yansıdığı net bir şekilde ortaya konuldu. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulmasıyla birlikte, başvuru yollarının henüz tüketilmediği gerekçesiyle 72 bin 134 dosya hakkında kabul edilemezlik kararı verildi. Bu 72 bin 134 dosya denklemden çıkarıldığında, AYM'nin 2017 yılında yapılan başvuruları karşılama oranının %90 seviyesine ulaştığı kayıtlara geçti. Benzer şekilde, OHAL kapsamındaki dosyalar hariç tutulduğunda 2016 yılı başvurularının karşılanma oranı ise %85 olarak gerçekleşti.

İstatistiki Değişimlerin Nedeni: 'Dosya Hareketliliği'

Mahkeme, karara bağlanan dosya sayılarında geçmiş dönemlere kıyasla yaşanan artış veya azalışların teknik gerekçelerini de açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; idari ret kararları, bu kararlara yapılan itirazların kabul edilerek dosyanın yeniden açılması veya derdest dosyalar arasındaki birleştirme ve ayırma işlemleri nedeniyle istatistiki rakamlarda dönemsel dalgalanmalar yaşanabileceği ifade edildi.

Şeffaf Yayıncılık Vurgusu

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru sisteminin işleyişini ve yargı süreçlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini vurguladı. Tüm dönemlere ve yıllara ait detaylı dökümlere AYM’nin resmi internet adresi (www.anayasa.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.